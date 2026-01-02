Ontinyent mantiene la recepción de Jacobo y la cabalgata de Reyes a expensas del temporal

Jacobo, el emisario de los Reyes Magos, recibirá a los niños y niñas de Ontinyent en el salón real del Palau de la Vila este domingo a las 16 horas, para anunciar la llegada de Sus Majestades a la ciudad, el lunes 5 de enero.

En el interior del edificio se habilitará una carpa donde habrá chocolatada, mientras que las actividades inicialmente previstas en el exterior se cancelan debido a la previsión meteorológica. Ya el 5 de enero, a las 10:30 horas los niños y niñas despertarán al emisario con la canción “Desperta Jacobo”, pero de manera adaptada a la meteorología, saludando a los niños dentro del Palau. La realización o no del recorrido desde el Palau a la Plaça Major dependerá del tiempo, que también puede provocar cambios en el acto del tradicional anuncio del emisario sobre la llegada de los Reyes.

Esta tradicional actividad, que incluye también la proyección de una película sobre los Reyes de Oriente, se incluye dentro de la programación de “Ontinyent Ilusiona”, la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento en la colaboración de varias asociaciones locales para promover la actividad en la ciudad en las fechas navideñas, y que tendrá su punto y final con la cabalgata prevista por la noche de lunes.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explica que “han sido unas semanas donde, pese al tiempo cambiante, nuestras calles han vuelto a ser un polo de atracción para vecindario y visitantes. Gente de todas las edades ha salido a la calle atraída por todo aquello que hemos preparado para unas fechas tan especiales como estas, y ahora, para acabar, como siempre, vienen los días donde los más pequeños y pequeñas van a ser protagonistas, con unas actividades donde contamos con el trabajo de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Ontinyent”.

La previsión sobre la cabalgata se mantiene inicialmente para la tarde del 5 de enero las 18:00 horas, cuando tendrá lugar la adoración al Jesuset en la parroquia de Sant Josep y, a continuación, empezará la cabalgata por varias calles hasta llegar a la Plaça Major.