Ontinyent se prepara para la borrasca Francis con 6.000 kilos de sal y retroexcavadoras

El Ayuntamiento de Ontinyent está ultimando un dispositivo de respuesta al temporal “Francis”, que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) llevará en la Comunitat Valenciana precipitaciones y un importante descenso térmico con posibilidad de nieve en cotas bajas.

Así, el departamento de Servicios Municipales, se ha aprovisionado de 6.000 kilos de sal, que como explica el regidor del área, Jordi Vallés, “es un producto que no caduca y que podremos emplear en función de las necesidades que podamos tener para combatir la aparición de hielo y, a su caso, de nieve, si se produjera”.

Igualmente, el regidor indica que el ayuntamiento ha mantenido conversaciones con las diferentes empresas de Ontinyent que cuentan con retroexcavadoras "para que las tengan a punto en caso de ser necesarias para retirar la nieve de las diferentes vías y accesos de la ciudad”.

En cualquier caso, Vallés recalca que “a estas alturas solo está hablándose de posibilidades", puesto que desde Aemet insisten en que, a causa de la compleja interacción entre los diferentes elementos atmosféricos, el pronóstico presenta una excepcional incertidumbre especialmente en lo referente a las nevadas. "No sabemos todavía cómo nos va a afectar la borrasca, pero tenemos que estar preparados en caso de que finalmente sí que nos afecte, puesto que hay que recordar que los últimos episodios de nieve en Ontinyent siempre han sido en el mes de enero y en circunstancias muy parecidas a esta”.

Desde el Ayuntamiento se ha lanzado un mensaje de tranquilidad y se ha pedido a la ciudadanía que, en caso de registrarse precipitaciones, actúe con las precauciones habituales y se informe a través de canales y fuentes oficiales.