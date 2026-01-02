Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàtiva aplaza la cabalgata de Reyes al 6 de enero

El ayuntamiento explica la decisión "por motivos de lluvia y de carga de trabajo de los Reyes" tras las últimas previsiones de la borrasca Francis

La cabalgata de Reyes de Xàtiva de 2023.

La cabalgata de Reyes de Xàtiva de 2023. / PERALES IBORRA

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La incertidumbre meteorológica asociada a la conjunción de la borrasca Francis con la entrada de aire frío del ártico, que augura precipitaciones e incluso probabilidad de nevadas en cotas bajas para los próximos días, ha conducido al Ayuntamiento de Xàtiva a aplazar la celebración de la tradicional cabalgata de Reyes, que se traslada al martes 6 de enero a las 12 horas.

Desde el consistorio setabense explican que, "por motivos de lluvia y de carga de trabajo", los Reyes de Oriente han decidido cambiar su calendario para este inicio de 2026 en Xàtiva. La decisión se toma también para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes al evento.

La llegada de sus majestades continúa prevista para el día 5 de enero por la mañana donde visitarán el Hospital, el Escoleta Infantil y la residencia Solimar. Después se desplazarán hasta el Gran Teatre de Xàtiva, donde tendrá lugar la recepción oficial y abierta al público general en la entrada del recinto a las 12.00 horas. Los reyes han informado de que cogerán las cartas de los niños y niñas y se podrán hacer fotos con ellos.

En cuanto a la cabalgata, sin embargo, se aplaza para el día siguiente, 6 de enero a las 12.00 horas, "para garantizar la asistencia de todo el mundo". Según precisan fuentes municipales, los Reyes "pasarán la noche en Xàtiva y esperarán la salida del sol para salir a saludar a todo el mundo". El recorrido se iniciará en el Gran Teatre, continuará por avenida Selgas y la Albereda Jaime I, bajará a República Argentina y finalizará a la altura de la Bajada de Carme. El castillo de fuegos previsto para el día 5 no se disparará.

Por su parte, la carpa de los emisarios reales, encargada de la recogida de todas las cartas de los niños y niñas de Xàtiva, estará instalada a la Albereda Jaume I, frente al Ayuntamiento de Xàtiva, únicamente el sábado 3 de enero en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Además, las paradas y las atracciones instaladas en la avenida Selgas permanecerán hasta el día 11 de enero.

«Por motivos de lluvia y con la voluntad de garantizar la seguridad y el disfrute de todos los niños y niñas y de sus familias, los Reyes de Oriente han decidido modificar su calendario y aplazar la cabalgata, una decisión que permitirá celebrar este acto tan esperado en las mejores condiciones y con la máxima participación posible», ha subrayado regidora de Cultura Festiva de Xàtiva.

Los reyes de Oriente también han querido invitar a todo el mundo a asistir a la cabalgata de este año, que a buen seguro llenará las calles de Xàtiva de magia y de alegría para comenzar el 2026.

Aplazada de nuevo la carrera San Silvestre

Debido a las nuevas previsiones de lluvia, la carrera San Silvestre de Xàtiva ha tenido que volver a aplazarse por segunda vez. Aunque se había trasladado a este domingo, lel consistorio ha fijado como nueva fecha el sábado día 10 de enero a las 20.00 horas. Los dorsales todavía se podrán adquirir por 3 euros a Decathlon, Setabis Sport y la Senda del Corredor o por 5 euros el mismo día de la carrera. La inscripción es solidaria y los beneficios son para la asociación *Aspromivise.

En Onitnyent, se mantiene el acto de la llegada del Emisario Real Jacobo al Campamento del Palau de la Vila, el domingo a las 16.30 horas, aunque se han cancelado sonlas actividades de ambientación musical y los juegos programados alrededor del Palau. Mientras tanto, se estudian posibles alternativas para la cabalgata.

