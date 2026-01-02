Xàtiva indemniza con 5.100 € los daños causados en dos inmuebles por un platanero revisado y podado un día antes

El 26 de octubre de 2023, una rama de plátano de grandes dimensiones se desprendió sobre el techo de dos inmuebles en la Albereda y obligó a cortar el tráfico de esta arteria viaria de Xàtiva durante toda una tarde.

Un año después, el 11 de noviembre de 2024, otras dos viviendas del centro histórico de la ciudad sufrieron daños por una fuga provocada por una avería en la red municipal de agua potable.

El pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento de Xàtiva asumió su responsabilidad en ambos incidentes y aprobó cuatro indemnizaciones que suman alrededor de 8.500 euros para compensar económicamente a los afectados. En el primer caso, se ha reconocido el derecho de uno de los reclamantes a percibir 4.530 euros por los daños derivados de la caída de la rama en su inmueble, importe que se suma a los 619 euros ya abonados a raíz de una condena judicial promovida por una empresa aseguradora en relación con el mismo accidente.

Se da la circunstancia de que el árbol cuyas ramas se desprendieron había sido revisado un día antes del suceso por parte de la empresa entonces responsable del mantenimiento del arbolado singular de Xàtiva, Baobab Viveros, SL. La citada actuación contempló una poda de las ramas que invadían la fachada de los edificios. Aunque en el marco del expediente de responsabilidad patrimonial se estudió derivar a la firma los costes de la reclamación, finalmente se descartó esta opción tras atender sus consideraciones. Un informe de la mercantil destacó que, en el momento de los hechos, el plátano de sombra se encontraba en un buen estado vegetativo y registraba muy poca probabilidad de desprendimientos. El día del incidente, las rachas de viento alcanzaron los 48 km/h en la ciudad.

En una revisión realizada en 2018 por otra empresa, se detectó un hongo asociado normalmente a la madera muerta en el árbol, aunque no se recomendó otro examen hasta 2021, cuando tampoco se apreciaron incidencias significativas y se verificó que el citado hongo no había avanzado. El ejemplar también había sido revisado en agosto de 2023 tras el fuerte reventón térmico que se registró en Xàtiva. El informe de Baobab, sin embargo, descara que la caída de la rama fuera imputable a un defecto o debilidad estructural del árbol o a la falta de mantenimiento.

El expediente abierto por el consistorio, en cualquier caso, concluye que los daños ocasionados en los inmuebles son consecuencia de un "funcionamiento anormal del servicio público", concretamente por lo que se refiere al mantenimiento del arbolado. De la cantidad que restaba por pagar hasta ahora a los afectados, la aseguradora contratada por el ayuntamiento asume un importe de 2.677 euros.

Una fuga de agua que cuesta 3.377 euros

Por otra parte, la rotura de una conducción de polietileno de la red de agua potable ha conducido a la corporación municipal a estimar sendas reclamaciones vinculadas a los daños por filtraciones de agua que sufrieron dos viviendas de las calles Sant Domènec y Nevataria Vella en 2024. Las indemnizaciones suman 3.377 euros, cantidad inferior en casi 2.000 euros a la inicialmente exigida en virtud del informe pericial de la aseguradora municipal, que asume el pago de 877 euros (del resto se hace cargo el consistorio en concepto de franquicia). Los propietarios tuvieron que reparar cuadros eléctricos, sanear y pintar paredes, suelos, escaleras y fachadas, así como limpiar y retirar el mobiliario y los equipamientos dañados y comprar nuevos muebles tras el incidente.