La carta triste del casco antiguo de Xàtiva

Con la esperanza que a SS.M. los Reyes Magos de Oriente la luminosa estrella del castillo les indique la posición del viejo y degradado corazón histórico de Xàtiva, ladera abajo, el vecindario del casco antiguo escribe, ya exhausto en sus demandas desoídas, sus cartas. Durante estas fiestas navideñas han tenido que soportar en la zona de la plaça de Mercat y alrededores, desde la tarde hasta la noche de demasiados días, una situación que, en una continua escalada en los últimos años y que ninguna administración ha sido capaz de detener, ha superado el límite de lo humanamente soportable.

Las imágenes que se han podido contemplar en programas de cadenas de televisión de ámbito nacional, que se han hecho eco de la barbaridad, el exceso y la infracción en la vía pública, degradando el espacio y la vida de las personas que allí intentan vivir, dan fe por sí mismas de un espectáculo bochornoso tras el que debería hacerse una muy seria y necesaria reflexión.

No hay derecho a que habitar una casa en estas calles de la parte vieja de Xàtiva se convierta en un infierno cada fin de semana, incrementándose esta «agresión», sin respuesta efectiva de las autoridades, en determinadas épocas festivas en las que parece que todo vale y nada pueda hacerse en aras a un interesado y mal entendido concepto del ocio como beneficio económico, en una actividad que, descontrolada y sin límites, acabará sin duda por convertirse en un lastre para la ciudad.

Niños y niñas, amedrentados, bajando entre ríos de orina por esas calles desde la exposición navideña de Playmovil, en el antiguo convento de Sant Doménec, con la indignación de padres y madres; la desesperación de una vecina que estalla mientras energúmenos pasados de todo tipo de sustancias se encaran con ella delante de sus hijos; la desagradable imagen que se llevan los visitantes de uno de los conjuntos históricos más bonitos de las tierras valencianas, en una crisis de reputación brutal, con consecuencias turísticas impredecibles… todo conforma un cóctel explosivo ante el que las cosas ya no pueden seguir de ninguna manera igual. Tiene tarea por delante el Ayuntamiento de Xàtiva, al que le corresponde la competencia, para tratar de revertir la situación, y ha de ponerse ya manos a la obra regulando, controlando y sancionando, ya que con el parche apresurado de unos cuantos carteles y urinarios plásticos no se soluciona un problema enquistado y ya sistémico.

Mientras, en sus cartas a los Magos, como desde hace decenios, a falta de quien pueda escucharlos activamente y se comprometa de verdad a actuar, los habitantes del centro histórico de Xàtiva seguirán pidiendo que nadie ensucie sus calles, que se regule el tráfico y el aparcamiento de manera sostenible, que se ponga fin de manera planificada a esta incompatibilidad del ocio y la vida residencial, que se actué contra la marginalidad o la escasez de servicios, que se mitigue la falta de ayudas e incentivos, que se fomente la apertura de comercios y un cuidado urbanístico y ornamental del detalle en calles y plazas que enorgullezcan a los setabenses y cautiven a los visitantes o que se habiten por familias y gente joven las casas abandonadas y en venta para que no se caigan.

Con el secreto anhelo, conservado desde la infancia en el corazón, para que su lista de deseos se convierta en una oportunidad para trabajar desde las administraciones con crítica constructiva, reconociendo errores y proponiendo actuaciones eficaces, dando como resultado una mejora sustancial de la situación del casco antiguo de Xàtiva y habiendo valido la pena la paciencia, la lucha y el trabajo realizado, para recuperar valores como la autoestima, el agradecimiento y la ilusión por vivir en uno de los lugares con más personalidad, encanto y belleza de la Comunitat Valenciana.