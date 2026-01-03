Los hospitales de Xàtiva y Ontinyent registran 110 nacimientos más en un año: la primera subida desde 2018

Milagros es el nombre de la primera bebé nacida en el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent en el año 2026 que acaba de estrenarse. Llegó al mundo a las 6.33 horas del jueves 1 de enero, con un peso de 2.460 gramos. El alumbramiento se produjo en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. La niña ha nacido de forma prematura, pero tanto ella como su madre, Dismary Rodríguez, se encuentran en buen estado de salud.

Lo que también puede considerarse un pequeño «milagro» es que, después de seis años con la evolución de natalidad a la baja, el número de nacimientos haya experimentado un importante repunte en 2025 en el área sanitaria que aglutina a las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte de la Ribera Alta.

Según los datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad -a falta de recopilar los correspondientes al último mes del ejercicio- los profesionales de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent asistieron a un total de 749 recién nacidos entre enero y noviembre del año que acaba de cerrarse. Son 110 más que en el mismo periodo de 2024 (cuando se contabilizaron 639 alumbramientos): el equivalente a un incremento anual del 17,2%, muy por encima de la subida a nivel autonómico.

Si se echa la mirada un poco más hacia atrás, la cifra de 2025 es la más alta que se registra en el departamento sanitario desde el año 2022, cuando se atendieron 750 bebés. Es la primera vez que el indicador experimenta una evolución positiva desde 2018 (cuando se contabilizaron 1.149 recién nacidos entre enero y diciembre), puesto que desde entonces se habían producido sucesivos descensos ininterrumpidos en los seis años posteriores. En 2023 se anotaron 723 nacimientos hasta noviembre, mientras que en 2024 la cifra tocó suelo y bajó de los 700.

El hospital de Ontinyent, a la cola en nacimientos

La tendencia, sin embargo, se revirtió en 2025, a falta de conocer el dato de diciembre. En el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva se contabilizaron un total de 552 nacimientos hasta noviembre, por los 197 recién nacidos asistidos en el Hospital General de Ontinyent en el mismo periodo. Este último volvió a ser el centro con un menor número de alumbramientos de la Comunitat Valenciana (la mayoría de pacientes de la Vall d'Albaida son atendidas a Xàtiva), mientras que el de la capital de la Costera se mantiene el cuarto por la cola. Entre ambos se sitúan el Hospital de Requena (220 partos) y el Hospital de Vinaròs (437).

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 26.405 nacimientos en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 fueron en la provincia de Castellón, 12.647 en la provincia de Valencia y 10.957 en Alicante. Estos datos reflejan un aumento del 4% en el número de alumbramientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 recién nacidos. .

La directora de enfermería del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, Yolanda Orts, y la enfermera responsable de planta del Lluís Alcanyís entregaron ayer viernes un obsequio -consistente en productos para el cuidado de la recién nacida- de parte del centro a la madre de Milagros, la primera bebé nacida en 2026, para celebrar su llegada al mundo.