Los locales de ocio del Mercat de Xàtiva se abren a buscar soluciones contra el incivismo

Los problemas de convivencia generados entre los usuarios de la zona de ocio del Mercat de Xàtiva que exhiben conductas incívicas y los vecinos de las calles adyacentes han obligado al ayuntamiento a reforzar la seguridad y a instalar baños químicos portátiles en la calle Caldereria. La situación también ha salpicado a los responsables de los locales de ocio de la zona, que son partidarios de buscar soluciones para que no se repitan los incidentes grabados durante las últimas semanas. Todas las voces del sector consultadas explicaron sus intenciones de sentarse con el consistorio para tratar el tema. Y condenaron lo sucedido.

Pepe Bernabeu, dueño del Café Mercat-Dubliners -uno de los dos pubs operativos-, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «yo llevo más de 30 años en la Plaça del Mercat y lo cierto es que la gran eclosión de gente llega en Navidades y el 15 de agosto; aunque también lo es que hace años que tendríamos que habernos sentado con el Ayuntamiento y los vecinos para buscar soluciones y evitar lo ocurrido». El empresario se mostró partidario de «poner los medios necesarios para que no se produzcan estos actos. Nosotros también estamos en contra, no veo correcto que una persona salga a la calle y haga sus necesidades».

«Es una realidad que no hemos visto entre todos, todo ha cambiado. Ha habido época con muchos más locales. Habrá que poner los medios para que no haya problemas para los vecinos. Lo que está ocurriendo nos perjudica a todos. Los horarios se han reducido y el cambio no solo lo sufrimos nosotros, también la actividad hostelera». Sobe la mesa está la contratación de seguridad privada para regular los exteriores o la permanencia -y ampliación- de la zona de baños químicos instalada en Caldereria:«Son dos de las posibles soluciones. En su momento, también llegué a proponer la colocación de mamparas y otros elementos que absorben el ruido. Lo que está claro es que debemos encontrar un punto de equilibrio entre la convivencia de los vecinos y los locales de ocio», apostilla Bernabeu.

«El verano fue muy flojo»

Adela Rodríguez forma parte de la Junta Gestora de Gent del Mercat, la asociación que integra a los responsables de los locales de ocio de la zona. Ayer comentó que «hace un año contratamos personal de seguridad, pero el verano ha sido muy malo. El recorte de horarios nos ha afectado mucho». «Recuperarlo es una opción. Somos los primeros que estamos en contra de las actitudes incívicas. También se podrían cerrar calles. O ampliar los baños portátiles», prosiguió.

Richi Medina es el responsable de dos locales en la zona de Mercat. Ayer comentó que «los vecinos tienen razón, eso es cierto. Si hay conductas incívicas, nosotros somos los primeros que las condenamos. Lo que también quiero decir es que no somos los culpables de estas acciones, lo que hacemos es dedicarnos a trabajar y cumplir con la normativa y las restricciones». «La situación que se está produciendo se podría haber abordado hace un año, que las decisiones que se tomaron entonces no fueron acertadas. La limitación de horarios ha pasado la problemática a la tarde. Ya comunicamos entonces al Ayuntamiento que las medidas adoptadas no eran acertadas», expuso Medina.

«Vamos a estar expectantes, queremos participar en las reuniones. Habrá muchas propuestas. Si se pone seguridad privada esta debe poder colaborar con la Policía Local, por ejemplo, sino no sirve. Por otra parte, los baños públicos deberían estar colocados antes de diciembre», comentó.

«Si nos llaman ahora es que las soluciones que adoptaron hace un año no fueron buenas. Creo que en las reuniones también deberían participar los vecinos. Lo último que queremos es que se produzcan situaciones de este tipo. Es una dinámica que acabamos sufriendo todos», apostilló Medina.