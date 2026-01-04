Ontinyent reivindica en 2026 al autor del himno de la música festera

Es uno de los actos centrales de cada edición de las fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent. Más de 1.000 músicos interpretan al unísono la marcha mora «Chimo», que ya se ha convertido en todo un himno de la música festera.

Fue compuesta en 1964. Y su autor fue Jose Mª Ferrero Pastor (Ontinyent, 21 de diciembre de 1926 — 26 de julio de 1987), más conocido como Mestre Ferrero. En 2026 se cumplirá el centenario de su nacimiento. Y la capital de la Vall d’Albaida se volcará con una más que notable programación que girará sobre su figura. «La intención es contar con citas durante todo el año. Animamos a las entidades que coordinen algún tipo de evento que se pongan en contacto con el Ayuntamiento para poder centralizarlo todo», explicó ayer Álex Borrell, concejal de Cultura. Una comisión se encarga de coordinar la programación, que será anunciada el próximo sábado 10 de enero en un acto oficial.

Uno de los eventos más importantes será un concierto que tendrá al repertorio del maestro de la capital de la Vall d’Albaida como eje central y en el que participarán todas las sociedades musicales de la ciudad. La cita tendría lugar durante el mes de julio. A su vez, la idea es que las piezas del creador de «Chimo» sean interpretadas en un concierto de la orquesta sinfónica de Caixa Ontinyent durante el mes de diciembre. Y también se están preparando una serie de conferencias que se centrarán en la figura del Mestre Ferrero.

«Todo se está cerrando. La idea pulirlo todo en un calendario unificado. En su momento, Ontinyent acogió el año Gomis y ahora hacemos lo mismo con el año Mestre Ferrero», comentó Borrell.

El "Mestre Ferero", impartiendo clase en el conservatorio (1977). / Levante-EMV

Consultado por quién tuvo la idea original de celebrar un año en homenaje al compositor, el responsable municipal del departamento de Cultura comentó que «creo que fue la propia familia quién encendió la mecha. En 2026 se conmemora el centenario de su nacimiento. Queremos que sea un año de tributo. A lo mejor los jóvenes sí conocen la marcha mora ‘Chimo’, pero también queremos que sepan quién la compuso, así como el resto de su obra. La Unió Artística Musical también puso mucho interés en los actos, luego se han añadido todas las sociedades musicales de la ciudad. Se ha creado una comisión. Haremos todo lo posible», continuó Borrell.

Otras de las iniciativas que se están preparando es la edición de un cómic sobre la figura del compositor de Ontinyent en colaboración con Caixa Ontinyent, que se repartirá en los centros culturales del municipio.

José Mª Ferrero, saludando al Rey Juan Carlos I (1985). / Levante-EMV

La familia, muy implicada

Daniel Ferrero, hijo de José María Ferrero Pastor, forma parte de la comisión que está preparando los actos del centenario. Está muy implicado en todo el proceso. Ayer atendió a este diario y comentó que «sé que se van a hacer conciertos especiales y conferencias, para nosotros, para la familia, es todo un honor. Es muy emocionante». «Tuve el privilegio de dirigir la primera interpretación multitudinaria de ‘Chimo’ en la Entrada de bandes, fue en el año 1987, el año en el que faltó mi padre. Se hizo con mucha gente, fue un gran éxito. Luego, se pensó en repetirlo, pero he de decir que en la familia no lo teníamos claro del todo. La primera edición fue muy emotiva y emocional, teníamos miedo de que no tuviera éxito. El tiempo nos demostró que, claramente, estábamos equivocados», expuso.

«Fue en el 89 creo, en el 25 aniversario del nacimiento de la marcha mora, cuando se repitió. Y el éxito fue rotundo. Hasta ahora», prosiguió el hijo del compositor.

«Luego el acto ha adquirido una gran importancia, es ya un himno de las fiestas. Vienen músicos de muchos sitios. Creo que es un acto único. Cualquier músico puede participar, no se le veta la entrada a nadie», apuntó Ferrero. «Cada año, los miembros de la familia nos emocionamos. Mi madre me dice: ‘Si papá viviera, si estuviera aquí y lo viera...’ Vamos a vivir los actos con mucho interés. Es de agradecer todo el trabajo», apostilló.