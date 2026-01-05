Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas

El desplome térmico, unido al aviso de posibles precipitaciones en forma de nieve a partir de esta medianoche ha conducido al Ayuntamiento de Bocairent a activar el protocolo de nevadas, con la implicación de personal municipal, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Acif Mariola Verdad y empresas y profesionales con maquinaria adecuada.

Desde el consistorio de Bocairent han recomendado al vecindario que haga acopio de productos esenciales en caso de residir en la zona de la sierra o en los diseminados más alejados del núcleo urbano.

También emplazan a evitar desplazamientos y, en caso de necesidad, programarlos consultando el tiempo y el estado de las vías de circulación.

El ayuntamiento comunicará este lunes por la mañana el formato de la cabalgata de Reyes adaptado al temporal Francis por el que se opta finalmente en función de cómo evolucione la borrasca.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la lluvia en forma de nieve se manifestaría en Bocairent a partir de la medianoche del lunes al martes y hasta las 3 de la madrugada. El peligro por nevadas se considera en todo caso bajo. Las máximas para hoy en el municipio no superarían los 6 grados, mientras que las mínimas se situarían en 0 ºC.

Posibles nevadas en la Vall, la Costera y la Canal

La nieve podría hacer acto de presencia entre esta noche y el martes en diversos municipios de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés si se cumplen algunos modelos predictivos meteorológicos. Ontinyent, Fontanars, Vallada, Moixent o la sierra de Enguera están entre los puntos donde más probable resulta que pueda producirse este fenómeno debido a las gélidas temperaturas.