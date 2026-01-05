El CF Gandia se proclama campeón del III Torneig de Futbol Femení Angy Sanchis Micó de Xàtiva

El CF Gandia se proclamó campeón del III Torneig de Futbol Femení Angy Sanchis Micó, organizado por el Ciutat de Xàtiva CFB en honor a la primera futbolista de la capital de la Costera que jugó en la Primera División. El club de la Safor se alzó con el título de campeón del torneo de Todas contra todas de Futbol-8, tras no ceder ningún encuentro. El torneo estrenaba también la modalidad de Infantil, en el que se proclamó ganador el club organizador, el Ciutat de Xàtiva CFB.

El Ciutat de Xàtiva CFB con el trofeo de campeonas de la modalidad infantil, junto a Angy Sanchis Micó. / Ciutat de Xàtiva CFB

El torneo de fútbol femenino Angy Sanchis Micó de Xàtiva se disputó el pasado sábado, 3 de enero, en las instalaciones del campo Paquito Coloma, a partir de las 10:15 horas. Un total de 8 eran los equipos participantes en tres modalidades distintas que competían en los dos campos de la instalación cuyo nombre, Paquito Coloma, pone en valor y destaca el amor por el futbol base de Francisco Pascual Coloma, legendario entrenador del Olímpic juvenil, durante más de 40 años del siglo pasado, hasta 1982. La futbolista que da nombre al torneo, Angy Sanchis estuvo en la instalación del Paquito Coloma haciéndose fotos y saludando a las jóvenes participantes. Las jugadoras de los distintos equipos comprobaron la calidad humana y simpatía de la exfutbolista setabense.

Equipos participantes en el Torneig de Futbol Femení Angy Sanchis Micó de Xàtiva. / Ciutat de Xàtiva CFB

En el Torneo todas contra todas de F8 en el campo 3, competían los siguientes equipos: el club organizador, el Ciutat de Xàtiva CFB, junto al CF Gandia, CF Llutxent, Inter Xàtiva CFB y el Benigànim CF. Los enfrentamientos se caracterizaron por su atractivo formato de partidos cortos de 15 minutos, e incluso necesitando el lanzamiento de penaltis en algún enfrentamiento. El Torneo Infantil, estrenaba modalidad y se disputaba en un campo de F8. Se enfrentaron el Ciutat de Xàtiva CFB contra el EAF Valencia CF. Y también en formato F8, el Club d’Esports Adaptats l’Esglai realizó una exhibición que consistía en una completa sesión de entrenamiento muy dinámica de ejercicios técnicos de fútbol y un partido de entrenamiento final que hizo la delicia de los más de 300 aficionados y jugadoras que se acercaron a la instalación deportiva en el día de Angy Sanchis Micó.

Las jugadoras del CF Gandia celebran la victoria en el torneo Angy Sanchis Micó de Xàtiva. / Ciutat de Xàtiva CFB

El equipo campeón del Torneo todas contra todas de Futbol-8, fue el CF Gandia, que no perdió ningún partido, jugando un buen fútbol, sin hacer apenas faltas e intentando combinar y dominar el juego desde la posesión, remarcan los organizadores de la competición. Vicent Lluch, concejal de deportes del Ayuntamiento de Xàtiva, y Angy Sanchis entregaron los trofeos a los equipos participantes, trofeos todos del mismo tamaño, "valorando así el esfuerzo de todas las jugadoras, aunque solo en uno la chapita señalaba a las campeonas, el resto eran finalistas", destacan.

Equipos participantes en el torneo Angy Sanchis Micó de Xàtiva. / Ciutat de Xàtiva CFB

El Torneo Infantil de F8 se lo llevó el equipo del club organizador, el Ciutat de Xàtiva CFB, entrenado por Toni Medina. El equipo setabense es líder en su competición liguera y "se caracteriza por hacer siempre un juego combinativo muy atractivo, que les hace ganar jugando bien la mayoría de las veces". Las jugadoras del EAF Valencia CF, aunque perdieron, realizaron un buen encuentro destacando su buena colocación, tanto con balón como sin balón y las múltiples llegadas que tuvieron al área setabense, donde destacaron las numerosas intervenciones de mérito de las porteras del equipo de Xàtiva. Pepe Bernabeu, presidente del club setabense y Angy Sanchis entregaron los trofeos a la finalización del mismo.

También recibieron su trofeo los integrantes del equipo de Club d’Esports Adaptats l’Esglai, quienes realizaron un entrenamiento y posterior partido muy atractivo, con ataques y contra ataques constantes y numerosas situaciones de gol en ambas áreas. El público rindió la mejor y más sonora ovación cuando recibieron su merecido trofeo, reconociendo así su magnífica labor. Destacar el buen trabajo de sus técnicos, con Carles Marchirant a la cabeza.