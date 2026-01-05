Un Emisario Real con pasamontañas y gafas de sol en Benicolet

La suplantación de personas negras por blancos que utilizan todo tipo de ardides para simular un color de piel que no es el suyo parecía una práctica del pasado superada, pero todavía sigue arraigada en algunos municipios.

Quien sabe si por el frío o porque se lleva eso de vestir como un gánster, pero el Emisario Real que los Reyes Magos enviaron a la pequeña población de Benicolet (la Vall d'Albaida) llamó la atención con su atuendo el domingo a su llegada a la Iglesia de la localidad.

Tanto él como sus ayudantes aparecieron con un pasamontañas negro calado hasta la nariz y portando unas gafas de sol negras que terminaban de tapar completamente sus rostros. Las zapatillas deportivas tampoco ayudaban mucho en la tarjeta de presentación.

El Emisario Real recogió las cartas destinadas a Sus Majestades los Reyes de Oriente de manos de los niños y niñas del pueblo con el objetivo de mantener viva la ilusión de la Navidad. El acto fue posible gracias al trabajo y a la organización de los festeros, un gesto que el Ayuntamiento de Benicolet les agradeció en una publicación. Siendo loable el empeño por llevar la magia a todos los rincones, quizás para el año que viene habría que pedir a los Reyes unos embajadores que den un poco menos de miedo.