Empate en el derbi entre Ontinyent 1931 y Atzeneta

El frío y la lluvia fueron protagonistas en la tarde del domingo en El Clariano. Tras el parón navideño, el fútbol en Tercera Federación volvió a la Vall d’Albaida con el derbi entre el Ontinyent 1931 y el Atzeneta, que se saldó con un empate a uno.

Jugadores del Ontinyent 1931 y del Atzeneta en el partido en el Clariano, protagonizado por la lluvia. / Ontinyent 1931 CF

El técnico blanc-i-negre, Roberto Bas, no sorprendió y dispuso sobre el césped un once muy reconocible. Por su parte, el técnico taronja, Luis Navarro, sacó de inicio a dos de los tres fichajes realizados durante el parón. Nacho Castañeda y Leo Ramírez partieron como titulares con la elástica del Atzeneta. Las dos primeras aproximaciones fueron visitantes, con una falta lateral cuyo remate salió alto y, poco después, con un remate de cabeza de Savall a la salida de un córner que se estrelló en el larguero.

La respuesta del Ontinyent 1931 llegó tras un error en la salida de balón del Atzeneta, que propició la recuperación del esférico por parte de Pedro Sempere, quien puso un centro al área que Miguel Richart no pudo rematar. La siguiente acción de peligro local llegó con un lanzamiento de falta de Oca desde medio campo que obligó a Ferri a repeler el esférico prácticamente sobre la línea de gol. Sin goles se llegó al descanso.

La segunda mitad comenzó con una jugada polémica. Miguel Richart filtró un buen pase que materializó Pedro Sempere en gol, pero la acción fue anulada por fuera de juego posicional de Juanan. En el minuto 65, el Atzeneta desequilibró el marcador. Luispa centró un balón al corazón del área que el Ontinyent 1931 despejó con una clara falta de contundencia, permitiendo que Víctor Revert, a bocajarro, anotara el primer gol del partido (0-1) y cumpliera con la ley del ex.

Los de Luis Navarro ganaron confianza y Luispa, con un lanzamiento de media distancia, obligó a intervenir a Andreu Vivó. Buscó el Ontinyent 1931 el empate con una jugada que terminó con los remates de Pedro Sempere y Miguel Richart, que no encontraron portería. A diez minutos para el final, los ontinyentins devolvieron las tablas al marcador. Tras botar una falta lateral al corazón del área, Pedro Sempere remató a placer para marcar el gol del empate (1-1). La última ocasión del partido fue para Pablo Francés, que no pudo rematar con acierto.

Reparto de puntos en El Clariano que deja a los de Roberto Bas a tan solo dos puntos de los puestos de playoff. El Atzeneta, con 14 puntos, continúa empatado con el Alzira, que al final de la jornada marca los puestos de descenso.