La lluvia no detiene el furor por el emisario real Jacobo en Ontinyent

El emisario real Jacobo ha anunciado en la mañana de este lunes, desde el Palau de la Vila, la llegada de Sus Majestades los Reyes de Oriente a Ontinyent, en un acto que ha tenido que adaptarse a la situación de meteorología adversa que se está registrando estos días en toda la Comunidad Valenciana.

El evento ha contado con la presencia del alcalde de Ontinyent y miembros de la corporación municipal, así como con la participación de numerosos niños y niñas que han despertado al emisario con la canción tradicional que lleva su nombre.

Durante su intervención, Jacobo ha explicado que Melcior, Gaspar y Baltasar están realizando un gran esfuerzo para hacer llegar los regalos a todos los niños y niñas de Ontinyent, a pesar de las dificultades derivadas de las condiciones meteorológicas. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha explicado que “el Ayuntamiento de Ontinyent y la Asociación de Amigos de Reyes Magos de Ontinyent nos reunimos este fin de semana para analizar la situación meteorológica y tomar las decisiones necesarias para adaptar la programación, siempre con el objetivo principal de garantizar la seguridad y mantener la ilusión de los más pequeños”.

La regidora de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha querido agradecer “el esfuerzo, la comprensión y la colaboración de todas las personas implicadas en la organización, así como de la ciudadanía, que entiende que ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales”. Según ha destacado la regidora, “a pesar de los cambios, Ontinyent vuelve a vivir unos días mágicos, porque Reyes Magos estarán presentes en nuestras calles y no faltarán a su cita con los niños y niñas”.

Vuelta en jeep por Ontinyent

En este sentido, hoy lunes, a partir de las 17:30 horas, tendrá lugar la adoración al niño Jesús en la parroquia de Sant Josep. Posteriormente, entre las 18:00 y las 19:00 horas, Sus Majestades realizarán una vuelta en jeep por diferentes calles de la ciudad. El recorrido incluirá la parroquia de Sant Josep, las calles José Simó Marín i Martínez Valls, la avenida Daniel Gil, la avenida de Sant Francesc, la calle del Tirador, Gaspar Blai Albuixech, la avenida Cristóbal Colón, las avenidas Jacinto Benavente y Diputación, el puente de Santa Maria, la plaza del Barranquet, la avenida de Almaig y la avenida de Benicadell, hasta llegar a la Sala Gomis. En este espacio, los niños y niñas podrán acercarse a saludar los Reyes.

Mañana martes, a partir de las 11:00 horas, tendrá lugar la gran cabalgata de despedida a Reyes Magos, que se desarrollará por el recorrido habitual desde la parroquia de Sant Josep hasta la plaza del Ayuntamiento.