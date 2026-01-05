Nace el primer bebé de 2026 en el hospital de Ontinyent: se llama Gael y pesa 2,85 kilos

El primer bebé de 2026 se hizo de rogar en el Hospital General de Ontinyent. El recién nacido se llama Gael y llegó al mundo el pasado viernes 2 de enero a las 18.30 horas, con un peso de 2,85 kilos.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, visitó a los padres -residentes en la localidad- y al pequeño en el hospital este domingo, acompañado de las regidoras Paula Soler y Àngels Muñoz.

Como informó este diario, el primer nacimiento del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent tuvo lugar a las 6.33 horas del 1 de enero en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Su nombre es Milagros y nació de forma prematura con un peso de 2.460 gramos.

Entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron en el hospital de Ontinyent un total de 197 nacimientos. Este volvió a ser el centro con un menor número de alumbramientos de la Comunitat Valenciana.

Repunte de nacimientos en 2025

Después de seis años con la evolución de natalidad a la baja, el número de recién nacidos ha experimentado un importante repunte en 2025 en el área sanitaria que aglutina a las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte de la Ribera Alta.

Según los datos proporcionados por la Conselleria de Sanidad -a falta de recopilar los correspondientes al último mes del ejercicio- los profesionales de los hospitales de Xàtiva y Ontinyent asistieron a un total de 749 recién nacidos entre enero y noviembre del año que acaba de cerrarse. Son 110 más que en el mismo periodo de 2024 (cuando se contabilizaron 639 alumbramientos): el equivalente a un incremento anual del 17,2%, muy por encima de la subida a nivel autonómico.

Si se echa la mirada un poco más hacia atrás, la cifra de 2025 es la más alta que se registra en el departamento sanitario desde el año 2022, cuando se atendieron 750 bebés. Es la primera vez que el indicador experimenta una evolución positiva desde 2018 (cuando se contabilizaron 1.149 recién nacidos entre enero y diciembre), puesto que desde entonces se habían producido sucesivos descensos ininterrumpidos en los seis años posteriores.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 26.405 nacimientos en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, de los que 2.801 fueron en la provincia de Castellón, 12.647 en la provincia de Valencia y 10.957 en Alicante. Estos datos reflejan un aumento del 4% en el número de alumbramientos en los hospitales valencianos, ya que en el mismo periodo de 2024 se registraron 25.379 recién nacidos. .