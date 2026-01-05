Ontinyent y l'Olleria aplazan a mañana sus cabalgatas y Canals la hará a cubierto

El Ayuntamiento de Xàtiva fue el más previsor al anunciar el pasado viernes el aplazamiento de su cabalgata de Reyes de la tarde del lunes 5 al martes 6 de enero, pero otros municipios han terminado siguiendo los mismos pasos, entre ellos dos de los tres con mayor población del ámbito geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

En Ontinyent, las autoridades municipales y la Asociación de Amigos de los Reyes Magos mantuvieron este domingo una reunión en la que, a la vista de la evolución del temporal, se decidió que en la tarde de este lunes Sus Majestades únicamente recorrerán las distintas calles de la ciudad en coche Jeep para terminar en la Sala Gomis a las 19.00 horas, donde tendrá lugar la recepción de los niños y niñas.

Con anterioridad, por la mañana, se celebrará la tradicional "despertà" del emisario Jacobo, que se dirigirá a todos los niños desde su campamento establecido en el Palau de la Vila. La Cabalgata, en cambio, se ha pospuesto de manera excepcional y a modo de despedida de los Reyes para el día 6 a las 11 de la mañana, por el itinerario habitual.

A las 11 en l'Olleria

El Ayuntamiento de l'Olleria también ha anunciado que, por motivos meteorológicos adversos, Sus Majestades los Reyes de Oriente no podrán llegar a la localidad el lunes por la tarde, tal como estaba previsto. La Cabalgata de Reyes se celebrará finalmente en este municipio el martes, con inicio a las 11:00 horas.

"Los Reyes han tenido que modificar su itinerario debido a las condiciones adversas encontradas durante el trayecto, pero llegarán con toda la ilusión para saludar a los niños y niñas del municipio. Gracias por vuestra comprensión", ha publicado el consistorio de l'Olleria.

En otra de las poblaciones más habitadas de las tres comarcas, Canals, el consistorio ha comunicado a los vecinos que la Cabalgata de Reyes se realizará este lunes pero a cubierto, concretamente en el pabellón Ricardo Tormo, a las 18.30 horas