Ontinyent moviliza 33,5 millones con 26 obras públicas en el inicio de 2026

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado 2026 con una intensa actividad en materia de obra pública, con la gestión simultánea de hasta 26 actuaciones municipales impulsadas desde el área de Territorio, por importe superior a los 33,5 millones de euros.

En concreto, el consistorio trabaja en la finalización de 11 obras ya en marcha y en el inicio de 15 nuevas actuaciones, con una planificación que permitirá extender las mejoras a todos los barrios y zonas industriales de la ciudad.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destaca que “estamos hablando de un volumen muy importante de inversiones y de actuaciones que demuestran la voluntad del gobierno municipal de continuar transformando Ontinyent, mejorando los espacios públicos, los servicios y las infraestructuras, tanto en zonas residenciales como industriales”. Según añadía el regidor de Territorio, Óscar Borrell, “la coordinación técnica y administrativa es fundamental para poder gestionar al mismo tiempo un número tan elevado de obras con garantías de calidad y plazos”.

En cuanto a las obras municipales en fase de finalización durante 2026 (11), estas incluyen actuaciones relevantes en polígonos industriales, equipaciones educativas, espacios públicos y edificios municipales. Entre ellas se encuentran las mejoras en el Polígono Industrial El Pla, en el Polígono Industrial l'Altet y en el Polígono Industrial Sant Vicent (800.000 euros entre las 3); así como la demolición de viviendas en la calle Callaris-Roses (200.000).

También se culminan actuaciones como la instalación de fibra óptica en el barrio de la Vila (10.000 euros), la adecuación del inmueble de la calle Muralla 26 (100.000), la reforma de la Plaça Concepció (2,2 millones de euros) o la adecuación del espacio TEA para personas con trastorno de espectro autista (400.000). Completan este bloque la ejecución subsidiaria a en la calle Santa Rosa 24 (100.000 euros), y las obras financiadas dentro del Pla Edificant en el IES l'Estació (17 millones de euros) y al CEIP Vicente Gironés (2’5 millones).

Paralelamente, a lo largo de 2026 está previsto el inicio de 15 nuevas obras municipales desde el área de Territorio. Entre estas destacan la ejecución subsidiaria en la calle Tomàs Valls número 14 (50.000 euros), la reforma de viviendas en la Plaza Escurà-Arzobispo Segrià (100.000 euros) o la ejecución subsidiaria en el ámbito Muralla-Trinidad (75.000).

También se impulsarán actuaciones como la reforma del Carril-Camino de la Costa (500.000), la reforma de la calle de la Pelota con la calle Altet de San Juan (200.000 euros), la reforma del Estadio El Clariano (1’5 millones de euros) y del pabellón polideportivo (1 millón). Además, se actuará en viviendas del barrio de la Vila (4’7 millones de euros), se llevarán a cabo demoliciones de viviendas en el Poble Nou y urbanización de Tomàs Valls (700.000 euros), la ampliación del cementerio (1’5 millones) y del Centro Ocupacional (600.000 euros), así como la creación de un nuevo aparcamiento en la avenida de Albaida (15.000). El listado de inicios se completa con la reforma del punto de atención de Servicios Sociales a San Rafel (200.000 euros) y la reurbanización de la conexión del entorno de la Muralla (100.000).

Obras de organismos supramunicipales

A estas actuaciones municipales hay que sumar las obras impulsadas por otros organismos supramunicipales. En el ámbito de la Diputación de València, está prevista la de la adecuación del Camino Real de Gandia (400.000 euros); mientras que la Generalitat Valenciana culminará las mejoras en la IES Jaume I (50.000) y el nuevo Hospital de Ontinyent, una infraestructura sanitaria que por sí sola ha supuesto una inversión superior a los 50 millones de euros.

Asimismo, la Generalitat iniciará la construcción del Palacio de Justicia de Ontinyent (9 millones de euros). Además la Universitat de València también prevé el arranque de dos actuaciones, con la construcción del edificio interdepartamental de Veterinaria (22 millones de euros) y la reforma del edificio histórico del Campus (200.000). A todo este paquete de obras habría que añadir las actuaciones previstas desde otras áreas municipales, como por ejemplo Parques y Jardines, con la reforma del parque del Maestro Ferrero y la mejora de los juegos infantiles de la ciudad, o el área de Transportes, con las mejoras previstas a las marquesinas, entre otros.