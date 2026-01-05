Los primeros copos de nieve llegan a la sierra de Enguera

Quienes tenían previsto ver la sierra de Enguera cubierta por un manto blanco hoy tendrán que esperar. Esta mañana han caído en la zona del Alto de la Rosa, a 960 metros de altitud, los primeros copos de nieve vinculados al temporal de frío y precipitaciones que azota a España, pero el fenómeno se ha visto interrumpido y la nieve no ha llegado a cuajar en este punto que se encuentra en lo más alto del sistema montañoso de Enguera.

Así lo ha informado este lunes la asociación de protección de la naturaleza Adene, que cuenta con un observatorio meteorológico en la sierra. Según han indicado desde el colectivo, de momento "la nevada es muy inferior a lo que la predicción de Aemet había establecido".

En torno a las 16.30 horas del lunes, la asociación también ha captado la caída de copos de nieve en otro punto de la sierra, el Alto del Pelegrí, una situación que se espera que se prolongue hasta mañana.

EAdene ha pedido a la población de Enguera y de las pedanías de Navalón y Benali que extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios por carreteras y caminos rurales. También aconsejan proteger a las personas más vulnerables y asegurar las viviendas y explotaciones frente al frío y el hilo.

De momento, en Enguera se habían recogido en torno a 19 litros por metro cuadrado hasta las 15 horas, una cantidad similar a la recopilada en los distintos observatorios de Avamet distribuidos por la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida o la Costera.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han indicado hoy que la lengua de frío ártico traerá consigo un descenso progresivo de la cota de nieve a medida que avance el día. Durante las primeras horas del día la cota de nieve se sitúa entre los 900 y los 1.000 metros en el norte de Alicante y sur de la provincia de València. Sin embargo, se prevé que podría bajar hasta los 500 e incluso 400 metros durante la tarde y la noche. Lo que implica que podría nevar en diferentes puntos de las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Desde la agencia no descartan que la cota potencial podría incluso bajar más conforme se desplomen las temperaturas. Sin embargo, se prevé que las precipitaciones vayan en descenso desde la tarde por lo que las nevadas no se prevén de intensidad.

Bocairent activa el protocolo de nevadas

Como ha informado este diario, el desplome térmico, unido al aviso de posibles precipitaciones en forma de nieve a partir de esta medianoche ha conducido al Ayuntamiento de Bocairent a activar el protocolo de nevadas, con la implicación de personal municipal, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Acif Mariola Verdad y empresas y profesionales con maquinaria adecuada. Ontinyent también ha hecho acopio de sal y se ha puesto en contacto con empresas especializadas para retirar la nieve si fuera necesario.

Desde el consistorio de Bocairent han recomendado al vecindario que haga acopio de productos esenciales en caso de residir en la zona de la sierra o en los diseminados más alejados del núcleo urbano.

También emplazan a evitar desplazamientos y, en caso de necesidad, programarlos consultando el tiempo y el estado de las vías de circulación.

Esta lunes se ha celebrado una reunión de coordinación en el ayuntamiento con las fuerzas de seguridad y protección civil para continuar con el seguimiento del alerta meteorológica. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica la posibilidad de nieve en Bocairent durante la noche y la madrugada del 5 al 6 de enero. Además, se producirá un descenso significativo de las temperaturas. En consecuencia, los trabajos del dispositivo municipal empezarían a primera hora de la mañana del martes 6 de enero, en la orden de prioridades que establece el protocolo local de nevadas.

Desde el consistorio se ha pedido a la población que extreme las preocupaciones, evite desplazamientos innecesarios y comunique a la Policía Local cualquier incidencia específica. A los vecinos del barrio medieval se ha emplazado a desplazar los vehículos del interior del núcleo histórico al exterior o a las zonas perimetrales si tienen previsto utilizarlos en los próxioms días. Los coches de residentes se podrán aparcar en la plaza del Ayuntamiento durante la alerta meteorológica.

Las máximas para hoy en el municipio no superarían los 6 grados, mientras que las mínimas se situarían en 0 ºC.

Posibles nevadas en la Vall, la Costera y la Canal

La nieve podría hacer acto de presencia entre esta noche y el martes en diversos municipios de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés si se cumplen algunos modelos predictivos meteorológicos. Ontinyent, Fontanars, Vallada, Moixent o la sierra de Enguera están entre los puntos donde más probable resulta que pueda producirse este fenómeno debido a las gélidas temperaturas.