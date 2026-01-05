¿Cuándo y cómo se celebran las cabalgatas de Reyes en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida?

La alerta meteorológica y la previsión de lluvia para este lunes, 5 de enero, ha obligado a los Reyes Magos a modificar los desfiles y cabalgatas, postergándolas al martes día 6 o trasladándolas a un recinto cubierto para que los niños y niñas puedan disfrutar de la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La mayoría de localidades han decidido retrasar un día la celebración de la cabalgata, celebrándola el día 6, como ya anunciaron Xàtiva, la primera en comunicar el cambio de fecha, así como Ontinyent y l’Olleria, que también han decidido aplazarla un día, mientras que Canals, como ha adelantado Levante-EMV, ha decidido trasladar la recepción a los Reyes Magos a un recinto cubierto, el pabellón Ricardo Tormo.

Otras localidades que también han aplazado la cabalgata son Llutxent, donde los Reyes Magos de Oriente llegarán mañana martes y a partir de las 12 horas recorrerán en cabalgata las calles del pueblo.

L’Alcúdia de Crespins también recibirá a Melchor, Gaspar y Baltasar este martes, 6 de enero, cuando la tradicional cabalgata recorrerá el pueblo a partir de las 10 horas. La salida será desde la calle Vicent Asensi hasta la Plaça de l’Ajuntament. Antes, los Reyes Magos visitarán la residencia de mayores, a las 9:30 horas, y a las 10 horas partirá la cabalgata desde la Casa de la Música. A las 12 se celebrará una misa en la parroquia de Sant Onofre. El ayuntamiento anuncia el cambio ante la previsión de lluvia para este lunes, aunque mantiene la entrega de regalos para este 5 de enero, a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura.

Otro municipio donde también se ha retrasado la llegada de los Reyes Magos es la Llosa de Ranes, que recibirán a Melchor, Gaspar y Baltasar mañana martes, 6 de enero. La cabalgata será a las 11 horas, desde el Auditori, en la calle Alacant, hasta el ayuntamiento, pasando por el Camí Reial, la Glorieta, la calle la Creu y la Plaça Major. En la iglesia, se celebrará la adoración y después Sus Majestades los Reyes de Oriente repartirán los regalos a los niños y niñas por las casas del pueblo.

Por su parte, en Benigànim los Reyes Magos harán la entrega de regalos este lunes, 5 de enero, pero en el Auditori. La cabalgata no se realizará y se adapta el formato para que los niños y niñas puedan ver a los reyes en un recinto cerrado. La entrega de regalos será a partir de las 17 horas en el Auditori Paco Salvador. Tras la entrega, de 18 a 19 horas, los Reyes Magos saludarán en persona a los niños y niñas que lo deseen y que quieran hacerse una foto con ellos.

Los Reyes de Oriente también recibirán a cubierto a niños y niñas en Agullent, la Sala Multiusos, a partir de las 18:30 horas. El acto incluirá la bienvenida de Melchor, Gaspar y Baltasar, la adoración y el saludo a los más pequeños del municipio. Sí se han suspendido el Campament Reial del día 4 y al Depòsit Reial, también previsto para este domingo pasado.

En Bellús, Sus Majestades los Reyes Magos trasladan el acto al centro CCM, donde repartirán los regalos. Antes acudirán a la iglesia, donde a las 18:30 horas realizarán la adoración al niño Jesús. Después se trasladarán al centro cultural.

En Vallada, por su parte, los Reyes de Oriente adelantan una hora la cabalgata, que se mantiene este lunes, 5 de enero, pero se celebrará a las 18 horas. Por la mañana, a las 12 horas, el Patge Reial llegará a la localidad para anunciar la llegada de Mechor, Gaspar y Baltasar. Montaverner, por su parte, ha aplazado el espectáculo infantil previsto para este domingo, 4 de enero. El Teatre Musical “Ya es Navidad” se ha reprogramado para el domingo 11 de enero, a las 18:30 horas en el Auditori. La lluvia ha impedido el desplazamiento de la compañía que representa el espectáculo y la concejalía de Cultura ha informado del cambio de fecha.