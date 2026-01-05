Xàtiva activa el dispositivo especial de atención a personas sin hogar por el temporal de frío y nieve
El ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana para detectar posibles casos y avisar a Bienestar Social o a la Policía Local
El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del departamento de Bienestar Social, mantiene activado el dispositivo especial de atención y acogida a personas sin hogar ante el episodio de alerta meteorológica por condiciones climatológicas adversas. La Policía Local patrulla en estos momentos la ciudad para tratar de localizar posibles casos.
Este dispositivo se desarrolla en el Punto Social de la calle Engai, un recurso municipal destinado a ofrecer alojamiento temporal y atención básica a personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social cuando se producen circunstancias excepcionales que así lo requieren.
El Ayuntamiento de Xàtiva ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de detectar a personas sin hogar que puedan necesitar ayuda, se contacte con el departamento de Bienestar Social o con la Policía Local de Xàtiva a través de los teléfonos 96 228 98 54 y 96 204 98 99, con el fin de poder activar la atención correspondiente.
Este dispositivo especial se activa en situaciones puntuales como olas de frío durante el invierno o episodios meteorológicos adversos. El Punto Social de la calle Engai está concebido como un espacio de alojamiento temporal y compartido, y dispone de dos baños completos, salón comedor, cocina y dos dormitorios, con capacidad para acoger hasta 5 personas, actualmente.
