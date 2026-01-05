Xàtiva cierra el castillo tras los desprendimientos en la carretera de acceso
La reapertura de la fortaleza queda supeditada a la posibilidad de determinar la supervisión técnica de los trabajos por parte de la Generalitat
En Barxeta se ha cortado un camino debido a la caída de pinos
El castillo de Xàtiva permanecerá cerrado al público durante al menos toda la jornada de este lunes 5 de enero como consecuencia de un desprendimiento registrado en la carretera de acceso a la fortaleza a raíz de las lluvias persistentes registradas durante los últimos días.
Según ha informado el Ayuntamiento de Xàtiva, efectivos de la brigada municipal, junto con maquinaria pesada, están trabajando desde primera hora para retirar los materiales desprendidos y garantizar la seguridad de la vía, con el objetivo de poder reabrir el acceso lo antes posible.
La reapertura de la carretera y de la fortaleza queda, en todo caso, supeditada a la posibilidad de determinar la supervisión técnica de los trabajos por parte de la Generalitat Valenciana, atendiendo a la naturaleza de la afección y a la necesidad de garantizar todas las condiciones de seguridad.
Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han pedido "comprensión a la ciudadanía" y a las personas visitantes ante esta situación sobrevenida. El consistorio informará puntualmente de cualquier novedad relacionada con la reapertura del acceso y del monumento.
Caída de pinos en Barxeta
Por otra parte, al Ayuntamiento de Barxeta ha informado de que el camino del Pla de Rams está cortado debido a la caída de pinos desde la caseta de las aves hasta la caseta de Pana. Por motivos de seguridad, se recomienda evitar cualquier desplazamiento por caminos rurales y barrancos.
El temporal ha obligado a aplazar a mañana la cabalgata de Reyes en Xàtiva, Ontinyent y l'Olleria, mientras que en Canals se celebrará a cubierto en el pabellón deportivo municipal esta tarde. En Bocairent, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que viven en la sierra o en los diseminados alejados del núcleo urbano que hagan acopio de productos básicos ante la posible nevada que se espera a partir de esta medianoche.
