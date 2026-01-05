Xàtiva refuerza el plan de limpieza intensiva en los barrios tras las fiestas navideñas
La segunda fase del plan de baldeo intensivo se realizará a partir del miércoles 7 de enero hasta el 28 de febrero y llegará a todas las calles de Xàtiva
El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Concejalía de Gestión de Residuos y limpieza viaria, ha informado sobre el refuerzo del Plan de Limpieza Intensiva de las calles de la localidad. El objetivo principal es aplicar tratamientos específicos más allá de la limpieza ordinaria.
La concejala del área, María Beltrán, ha señalado que esta iniciativa “responde al compromiso del consistorio con la mejora continua del espacio público, con una campaña que se ejecutará en todas las calles de Xàtiva sin excepción”. Beltrán ha añadido que estas intervenciones profundas “permiten complementar la higiene ordinaria y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de cada barrio, manteniendo la ciudad en condiciones óptimas”.
El nuevo plan de baldeo intensivo se realizará desde el miércoles 7 de enero al sábado 28 de febrero. Las sesiones se realizarán de 6:00 a 12:30 horas. El plan de baldeo intensivo se iniciará en las pedanías de Xàtiva y continuará hasta llegar a todas las calles de Xàtiva. La colaboración vecinal es fundamental y por eso se solicita que se dejen libre de vehículos las zonas a tratar para que los trabajos puedan realizarse con eficacia.
Los trabajos combinarán distintas acciones de limpieza viaria y, en aras a la máxima eficacia, el ayuntamiento contará con un equipo de operarios y medios mecánicos específicos, como barredoras, vehículos de hidrolimpieza, cubas de baldeo, sopladoras y máquinas pulverizadora.
El protocolo de actuación consiste en un barrido mixto previo con las sopladoras para acumular los residuos en la calzada, facilitando la recogida por parte de la máquina barredora. A continuación, será el turno de la hidrolimpieza. Una vez eliminados los residuos secos, el equipo actuará con agua a presión para levantar la suciedad incrustada y eliminar posibles manchas en el pavimento. El último paso del protocolo es el baldeo de la calle con productos adecuados para cada tipo de pavimento con la finalidad de eliminar manchas y realizar la desinfección.
Zonas libres de vehículos
El Ayuntamiento de Xàtiva recuerda que, para facilitar el buen desarrollo de las tareas y permitir el paso de la maquinaria pesada, será necesario dejar libres de vehículos las zonas donde esté prevista la actuación. Para ello, se informará previamente por los canales oficiales habituales y mediante la colocación de señales en la vía pública con dos días de antelación
.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo
- El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
- Tragedia en Indonesia: Encuentran el cuerpo de Fernando Martín a dos kilómetros de la zona del naufragio
- Récord histórico en la ACB: El Valencia Basket es el primer equipo en anotar 79 puntos en una mitad
- Pagar o no pagar: el agravio entre Levante UD y Valencia CF en la cabalgata de Reyes
- Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve