Xàtiva refuerza el plan de limpieza intensiva en los barrios tras las fiestas navideñas

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la Concejalía de Gestión de Residuos y limpieza viaria, ha informado sobre el refuerzo del Plan de Limpieza Intensiva de las calles de la localidad. El objetivo principal es aplicar tratamientos específicos más allá de la limpieza ordinaria.

La concejala del área, María Beltrán, ha señalado que esta iniciativa “responde al compromiso del consistorio con la mejora continua del espacio público, con una campaña que se ejecutará en todas las calles de Xàtiva sin excepción”. Beltrán ha añadido que estas intervenciones profundas “permiten complementar la higiene ordinaria y ofrecer una respuesta eficaz a las necesidades de cada barrio, manteniendo la ciudad en condiciones óptimas”.

El nuevo plan de baldeo intensivo se realizará desde el miércoles 7 de enero al sábado 28 de febrero. Las sesiones se realizarán de 6:00 a 12:30 horas. El plan de baldeo intensivo se iniciará en las pedanías de Xàtiva y continuará hasta llegar a todas las calles de Xàtiva. La colaboración vecinal es fundamental y por eso se solicita que se dejen libre de vehículos las zonas a tratar para que los trabajos puedan realizarse con eficacia.

Los trabajos combinarán distintas acciones de limpieza viaria y, en aras a la máxima eficacia, el ayuntamiento contará con un equipo de operarios y medios mecánicos específicos, como barredoras, vehículos de hidrolimpieza, cubas de baldeo, sopladoras y máquinas pulverizadora.

El protocolo de actuación consiste en un barrido mixto previo con las sopladoras para acumular los residuos en la calzada, facilitando la recogida por parte de la máquina barredora. A continuación, será el turno de la hidrolimpieza. Una vez eliminados los residuos secos, el equipo actuará con agua a presión para levantar la suciedad incrustada y eliminar posibles manchas en el pavimento. El último paso del protocolo es el baldeo de la calle con productos adecuados para cada tipo de pavimento con la finalidad de eliminar manchas y realizar la desinfección.

Zonas libres de vehículos

El Ayuntamiento de Xàtiva recuerda que, para facilitar el buen desarrollo de las tareas y permitir el paso de la maquinaria pesada, será necesario dejar libres de vehículos las zonas donde esté prevista la actuación. Para ello, se informará previamente por los canales oficiales habituales y mediante la colocación de señales en la vía pública con dos días de antelación

.