Xàtiva suspende la San Silvestre por la imposibilidad de encontrar nueva fecha en el calendario deportivo

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de que, de acuerdo con la Coordinadora de Clubes Deportivos de la ciudad, se ha decidido suspender definitivamente la edición de este año de la carrera popular San Silvestre de Xàtiva. La cita ha sido aplazada en dos ocasiones por la previsión de lluvia. Inicialmente, tenía que celebrarse el 28 de diciembre, pero ante la previsión meteorológica, se reprogramó para el domingo 4 de enero, que ante la lluvia tampoco pudo celebrarse. Ahora, finalmente, ha sido cancelada.

La decisión se ha adoptado tras los sucesivos aplazamientos de la prueba como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, que han impedido su celebración en las fechas previstas. A esta situación se suma la falta de fechas disponibles en el calendario de las distintas competiciones deportivas, lo que imposibilita fijar una nueva fecha que garantice el correcto desarrollo de la carrera.

A pesar de la suspensión de la prueba deportiva, el Ayuntamiento de Xàtiva quiere destacar que se mantiene íntegramente el carácter solidario de la San Silvestre. En este sentido, la recaudación obtenida se destinará a la asociación Aspromivise, tal y como estaba previsto inicialmente.

Desde el ayuntamiento y la Coordinadora de Clubes Deportivos se agradece la comprensión de las personas participantes, clubes, entidades colaboradoras y ciudadanía en general, así como su compromiso con el carácter solidario de esta iniciativa.