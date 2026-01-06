Ni en Bocairent ni en la sierra de Enguera: la ausencia de nieve es el gran despago del día de Reyes

Entre el despago de las familias que soñaban con un día de Reyes mágico en la nieve y el alivio de quienes temían una jornada de caos y coches atrapados en la carretera. La frustración de las predicciones meteorológicas que auguraban nevadas con posibilidad de cuajar en cotas medio-bajas deja un cruce de sensaciones encontradas en esta jornada del martes 6 de enero que pone fin a los festejos navideños.

A pesar de las alertas de algunos ayuntamientos y de las llamadas a extremar precauciones, el día ha amanecido sin rastro de nieve en ninguno de los puntos donde anoche se esperaba con cierto anhelo dentro del ámbito geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. La foto para Instagram tendrá que esperar.

En Bocairent, a primera hora de hoy la Policía Local ha efectuado tareas de reconocimiento tanto en el casco urbano como en los diseminados del término municipal, para emitir un diagnóstico claro: la situación es de completa normalidad en el municipio, no hay presencia de placas de hielo ni en las calles ni a las vías de circulación y todas las carreteras del término municipal están abiertas.

A pesar de ello, el Ayuntamiento de Bocairent ha recomendado a sus vecinos que no se confíen, que sigan informándose de la evolución del tiempo por los canales oficiales y que actúen con precaución.

El puente de acceso a Bocairent, despejado a primera hora de este martes. / Policía Local de Bocairent

Las persistentes precipitaciones que empañaron la tarde de Reyes y obligaron a suspender las cabalgatas en la mayoría de poblaciones de las tres comarcas ha dejado paso a un día con los cielos completamente despejado, pero con un ambiente gélido.

En Enguera, la temperatura a primera hora de la mañana rondaba los 0 grados y la protagonista -visible en los cristales empañados de los coches- era la escarcha, según informa el cronista local del tiempo José María Simón. La nieve hizo acto de presencia ayer en las cotas más altas de la sierra de Enguera, pero no llegó a cuajar en ningún momento.

El creador de Meteopoble, Nando Gil (Castelló de Rugat), ha publicado un mensaje que aporta alguna clave sobre las previsiones frustradas en este territorio. "La nieve es el fenómeno más difícil de predecir, y también el que más decepciones nos ha dado a los amantes de la meteorología a lo largo de la vida. Ayer a mediodía, haciendo seguimiento, ya se veía que la cosa no acabaría de cuajar, y ni siquiera los pueblos más 'nevadores' de la Diània han podido ver una nevada como es debido", ha indicado.

-2,4º C en Enguera

Lo que sí ha entrado es una masa de aire ártico muy fría que ha dejado heladas bastante importantes en zonas interiores y que podría dejar el día de Reyes más gélido en 40 años. Según Meteopoble, de cara a los próximos días se observa una tendencia hacia la subida progresiva de los termómetros, pero las noches continuarán siendo frías, sobre todo la próxima, cuando se espera que las heladas "continúen con fuerza de manera generalizada".

Los observatorios de la red de Avamet en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida muestra temperaturas por debajo de 3 grados en los primeros compases de esta mañana festiva en la que las calles están completamente despejadas del habitual bullicio entre semana. En las sierras de Enguera y Bocairent se han registrado las mínimas de las tres comarcas esta pasada madrugada: -2,6 ºC en la zona de El Transformador de la localidad de la Canal y -2,4 ºC en el camping de Mariola del término de la Vall.

En Xàtiva, los desprendimientos provocados por el temporal en la carretera del castillo ya han sido retirados y la fortaleza ha reabierto las puertas con normalidad este martes.

Las lluvias de ayer lunes dejaron entre 50 y 60 litros pormetro cuadrado al este de la Vall d'Albaida y 25-30 litros en Ontinyent y poblaciones próximas, según informa Meteontinyent.