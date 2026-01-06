El equipo cadete del Xàtiva Voleibol queda entre los cinco mejores en la Copa de España

El Club Voleibol Xàtiva se ha clasificado entre los cinco mejores de España en el torneo nacional de la Copa de España cadete masculina celebrada entre el 26 y el 30 de diciembre en Almería. El equipo cadete setabense realizó un gran torneo, quedando finalmente en quinta posición. La Copa de España cadete masculina se estructuró en dos niveles de competición y el Xàtiva Voleibol participó en el máximo nivel, con 24 equipos de toda España en busca del título.

Los de Xàtiva realizaron un gran torneo y finalmente obtuvieron la quinta posición nacional, un merecido logro de los deportistas del club setabense, después de realizar una primera fase de grupos impecable. Encuadrados en el grupo B, los rivales fueron el CV Parla de Madrid, el CV Barberà de Barcelona y el Cisneros de Tenerife. Los setabenses realizaron una primera fase impecable al ganar los tres partidos disputados. El día 27 ganaron al CV Parla por 2-1 después de ceder el primer set y remontando el partido. En el segundo encuentro contra los de Barcelona ganaron por 2-0, en un partido en el que salieron concentrados. Un partido decisivo contra el Cisneros Alter de Tenerife el día 28 de diciembre acabó con la victoria por 2-1 de los de Xàtiva, en un partido duro, en el que ambos conjuntos lucharon hasta el final. Como primeros de grupo, se enfrentarían a los mejores en la segunda ronda y se aseguraban jugar entre los seis mejores equipos de la Copa.

EL sorteo quiso que se enfrentaran en el nuevo grupo al Futbol Club Barcelona y al CV Fabraquer de Alicante, dos rivales muy complicados. Los de Xàtiva sorprendieron al Futbol Club Barcelona ganando el primer set por 26-24, y en un segundo set de infarto, en el que los de Xàtiva llegaron a tener una ventaja de tres puntos, cedieron finalmente por 23-25, resultando la clave del partido. Los catalanes ganaron el tercer y definitivo set por 12-15. En el segundo partido se enfrentaron al CV Fabraquer y los de Xàtiva lucharon lo indecible, pero acusaron la derrota contra el FC Barcelona, y finalmente cedieron por 2-1 (25-21/14-25/10-15). En la fase final solo les quedaba luchar por el quinto y sexto puesto contra el CV Sanse de Madrid. Los de Xàtiva lucharon nuevamente y consiguieron la victoria por 0-2 (20-25/23-25) quedando un buen sabor de boca final y obteniendo una gran experiencia técnica y competitiva. El ganador de la Copa de España fue el FC Barcelona, que se impuso en la final al CV Albacete.

Por el CV Xàtiva jugaron: Alejandro Ferrando Prados, Miguel Altur Ortiz, Julen Bailach Herrero, Carles Barberá Ortiz, Miquel Barberá Ortiz, Aldo Burgui Chipier, Ángel Ferrando Prados, Blas Gómez Bolinches, Abdel Laghoub, Nicolás Serrano Messeguer y Manel Varela Ripoll. Los técnicos del equipo son Sergio Peñalver y Pol Benlliure.

El Club Voleibol Xàtiva también disputó el torneo de Navidad de Castellón. El Xàtiva voleibol juvenil femenino de la segunda división autonómica disputó el torneo de navidad que organizaba el CV Mediterráneo de Castellón, con una buena experiencia para las deportistas setabenses. Además, también estuvieron presentes en el Quinto Memorial Jose Parres de Selecciones Provinciales infantiles y cadetes masculino y femenino de Voleibol, en Elche. Durante los días 2 y 3 de enero de 2026 se disputaron los torneos, organizados por la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana y el CV Elche. Contando con una gran participación de equipos y técnicos de las provincias de Alicante, Castellón y València, encuadrados en sus respectivas selecciones provinciales, con cerca de 340 deportistas y técnicos de toda la Comunitat valenciana. Una nutrida representación de deportistas femeninos y masculinos del Club Voleibol Xàtiva estuvo en las selecciones provinciales de València.

Liga nacional

El próximo sábado se reanuda la liga nacional para el Ahora Vóley Xàtiva femenino, que afrontará la segunda fase en Xàtiva contra el CV Rivas de Madrid a las 17 horas. El Ahora Vóley Xàtiva de Primera División Nacional Femenina, que jugará con los mejores equipos clasificados de la primera fase de la liga regular, afronta el próximo sábado, 10 de enero, el primer partido de la segunda fase, que se disputará en el pabellón de voleibol de Xàtiva a las 17 horas contra el CV Rivas de Madrid, que fue el líder del grupo sur en la primera fase.

Los tres primeros clasificados de cada grupo en la primera fase disputarán ahora la segunda fase en formato de liga regular ida y vuelta: Tarragona, Mallorca, Manacor, Rivas (Madrid), Almería y Xàtiva serán los rivales que se jugarán en diez jornadas dos puestos en la fase de ascenso a la competición superior. El conjunto setabense trabaja con la idea esencial de realizar un digno papel, y porque no, pelear por un puesto en la fase de ascenso al final de la liga, destacan desde el CV Xàtiva.

Por su parte, el equipo masculino Familycash Xàtiva Voleibol de superliga2 tendrá una jornada de descanso por la disputa de la Copa Princesa en Pinto (Madrid) desde el 9 al 11 de enero de 2026, competición en la que participarán los dos mejores de cada grupo en la primera vuelta de la liga regular, una competición en la que finalmente estarán el CV San Sadurniño de Galicia, Textil Santanderina, Futbol Club Barcelona, Mayurga Mallorca, Arona de Canarias y Grupo Egido Pinto (Madrid) en busca del título de Copa 2026.