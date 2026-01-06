La magia de los Reyes Magos recorre Ontinyent en una gran cabalgata

La magia de los Reyes Magos ha recorrido este martes las calles de Ontinyent en una jornada soleada, tras varios días de lluvia, que motivaron el aplazamiento de la cabalgata al día de Reyes. El desfile ha partido de la parroquia de Sant Josep, que ayer ya acogió a Sus Majestades en el acto de la adoración al niño Jesús, antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieran las calles de la ciudad en jeep. Este martes, la comitiva de la cabalgata ha recorrido también los mismos espacios, en un desfile protagonizado por ballets y grupos de música, además de los Reyes de Oriente, que han alegrado la mañana a los más pequeños de la ciudad, que han llenado las calles.

El rey mago Melchor en la cabalgata de Ontinyent, este martes. / Jordi Casanova

Un ballet en el desfile de los Reyes Magos en Ontinyent. / Jordi Casanova

La cabalgata partía a las 11 horas de la parroquia de Sant Josep y ha recorrido varias calles de este barrio hasta finalizar en la Plaça de l'Ajuntament. Personajes infantiles, de cuentos y motivos navideños han reinado en un desfile multitudinario. Melchor, Gaspar y Baltasar han saludado desde las carrozas a los asistentes.

Gaspar saluda a los asistentes desde la carroza en la cabalgata de Ontinyent. / Jordi Casanova

Una batucada en la cabalgata de los Reyes Magos de Ontinyent. / Jordi Casanova

El sol también ha acompañado las cabalgatas de Xàtiva, l’Olleria, Llutxent, la Llosa de Ranes y l’Alcúdia de Crespins, localidades en las que los Reyes Magos también decidieron aplazar un día las cabalgatas. En l’Alcúdia de Crespins el desfile comenzó a las 10 horas de la mañana desde la Casa de la Música hasta el ayuntamiento. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido las calles del pueblo saludando a niños y mayores en una cabalgata celebrada en un gran ambiente. Antes, Sus Majestades visitaron la residencia de mayores y, tras la cabalgata, presidieron la misa celebrada en la parroquia de San Onofre. En Xàtiva, la cabalgata ha llenado las calles de la ciudad en un desfile con personajes de cuentos infantiles, ballets y grupos de música.

Cabalgata de los Reyes Magos, este martes en Ontinyent. / Jordi Casanova

Una niña desfila con un grupo de música en la cabalgata de Ontinyent. / Jordi Casanova

La otra localidad de la Costera, además de Xàtiva, donde los Reyes Magos también han postergado la cabalgata ha sido la Llosa de Ranes, que ha disfrutado de la presencia de Sus Majestades este martes por la mañana en un desfile celebrado desde las 11 horas. La comitiva salía desde el Auditori, recorriendo el Camí Real, la calle la Creu y la Plaça Major, desde donde han accedido a la iglesia para realizar la adoración al niño Jesús. El acto ha finalizado con Melchor, Gaspar y Baltasar saludando a todos los presentes desde el balcón del ayuntamiento. Posteriormente, los Reyes Magos han repartido los regalos a los niños y las niñas por las casas del pueblo, ayudados por la comisión de Festers de 2026.

El rey Baltasar en la cabalgata de Ontinyent. / Jordi Casanova

Desfile de la cabalgata de Reyes en Ontinyent. / Jordi Casanova

En l’Olleria, la cabalgata de los Reyes Magos también se ha celebrado este martes a las 11 horas. El desfile ha arrancado desde la avenida Jaume I y, tras recorrer varias calles del pueblo, ha finalizado en la iglesia parroquial. Tras ello, los reyes han saludado a niños y niñas en la Plaça de la Vila. En Llutxent, la cabalgata ha tenido lugar este martes desde las 12 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido las calles del pueblo en una jornada dominada por el buen ambiente y el sol.