La pierna del futbolista de Xàtiva Rubén García se hace viral tras su golazo contra el Athletic

El clima de Pamplona ha fortalecido al jugador setabense Rubén García, pero no le ha arrebatado su sentido del humor. El centrocampista del Club Atlético Osasuna fue el autor del gol más espectacular de la última jornada de Liga: sorprendió al portero Unai Simon con un disparo a balón parado desde una larga distancia que adelantó a su equipo frente al Athletic Club en el primer partido de 2026 ante una afición del Sadar que enloqueció con el tanto.

Desde entonces se ha hablado mucho de la potencia de la pierna izquierda del futbolista de Xàtiva. El jugador ha compartido varias imágenes en sus redes sociales para alimentar la leyenda que se han acabado viralizando. En ellas se le ve tras la celebración del gol o simplemente descansando en una silla y mostrando una tremenda pierna, con unos cuadríceps musculados a lo Hulk.

Las fotografías han generado un intenso debate durante días en las redes. Rubén García tiene 72.000 seguidores en Instagram.

En una de las imágenes en el campo de fútbol, en la que García aparece con el pantalón corto arremangado hasta la cintura, se aprecia el uso de la Inteligencia Artificial, mientras que el jugador ha tenido que aclarar que la pierna de la foto en la que está sentado era falsa. "Aquí termina todo, me ha pillado un fotógrafo poniéndome la pierna. Ni era IA, ni era mi pierna", ha explicado el setabense junto a la publicación de una foto en la que aparece sosteniendo la pierna falsa.

Imagen publicada por el jugador. / Levante-EMV

Rubén García es un bromista consumado. En 2019 anunció en sus redes que iba a jugar con el nombre del 'Joker' en su camiseta, aprovechando el día de los Inocentes. Sonadas eran entonces las celebraciones del jugador mostrando una sonrisa estirada con los dedos como la del 'malo' de Batman.