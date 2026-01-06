El Niño riega con más de cuatro millones a Castelló del Rugat

La suerte ha sonreído este martes a la Vall d'Albaida. El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 6.703, consignado en varias administraciones de la Comunitat Valenciana.

Concretamente, el sorteo ha regado con más de cuatro millones a Castelló del Rugat, donde la administración de lotería El Trébol de la Suerte ha repartido al menos 20 décimos agraciados (dos series) comprados en ventanilla.

Otros dos puntos de venta ubicados en este mismo municipio y en la población vecina de la Pobla del Duc también han vendido al menos un décimo del primer premio a través de sus terminales.

El Trébol de la Suerte

Alberto Bautista Martínez asumió apenas medio año la gestión de la administración de lotería ubicada en la Avenida Camí Reial de Castelló de Rugat, un establecimiento familiar cuyos orígenes se remontan a 1981. El júbilo ha estallado a las puertas del negocio tan pronto como se ha conocido la noticia y las celebraciones se han prolongado hasta primera hora de la tarde, con ríos de cava y champán.

El número agraciado en la administración de lotería de Castelló de Rugat. / S.G.

Todavía invadido por el nerviosismo, Bautista, que reside en Gandia, destaca la tremenda alegría que supone el premio. "Estamos muy contentos. Este es un municipo pequeño de 2.600 habitantes y el dinero tiene que estar en la zona, los hemos vendido a particulares", celebra el lotero. El local se encuentra en plena carretera, en una vía muy transitada y zona de paso para ciclistas, excursionistas y gente de fuera. Se trata de la inyección de dinero más importante que otorga en toda su historia la administración, que nunca antes había dado un premio tan gordo. La alegría también era muy visible en la familia vinculada desde siempre al establecimiento, donde la anterior dueña, Paquita Crespo, trabaja ahora como empleada. Muchos familiares se han acercado para sumarse a la celebración, junto a otros vecinos. "Estamos muy emocionados", contaban a este diario.

José Manuel López

Mucha mayor sensación de normalidad se respiraba este martes en el Bar Monterrey-La Pista de la Pobla del Duc, donde también se ha vendido el primer premio del Niño, aunque en este caso tan solo ha sido un décimo distribuido por máquina expendedora. Los propietarios del local, Rubén y Xelo Navarro, han trabajado en este día de Reyes con absoluta normalidad mientras la actividad en el bar ha sido la habitual, sin celebraciones. En su larga trayectoria, el bar ya había repartido más dinero con anterioridad, en el sorteo del Euromillón en 2016.

Los propietarios del bar de la Pobla del Duc donde se ha vendido un décimo del primer premio del Niño. / S. G.

En Castelló de Rugat, a apenas una calle de distancia de la administración "El Trébol de la Suerte", se da la casualidad que hay otro negocio donde también se ha vendido el número 6.703 por terminal. Se trata de una multitienda de barrio donde este mediodía se ha brindado con champán. Su propietaria, Miriam Tarrasó, desconocía aún la cifra de décimos suministrados. "Aunque sea uno estamos super contentos. Esto da mucha alegría en un pueblo de 2.600 habitantes como este", apuntaba a Levante-EMV.

La propietaria de la tienda de Castelló de Rugat donde se ha consignado el primer premio, a la derecha, junto a su hermana. / S.G.

Otras localidades valencianas

El número 6.703 ha sido muy repartido y se ha dejado ver en 21 localidades de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia ha sonreído a Alfafar, Castelló de Rugat, Gavarda, la Pobla del Duc, Manises, Oliva, Paiporta, Quart de Poblet, y Xirivella.

En la provincia de Alicante ha caído en Alicante capital, Benidorm, Dénia, San Juan, San Miguel de Salinas y San Vicent del Raspeig, mientras que en la provincia de Castellón se ha asomado a Burriana, Onda, Benicàssim, Castelló de la Plana, y Alcora.