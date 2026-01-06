El sol acompaña a los Reyes Magos en la cabalgata aplazada de Xàtiva
Melchor, Gaspar y Baltasar recorren las calles en un desfile con personajes infantiles y de animación, ballets y bandas de música
El sol ha acompañado a los Reyes Magos de Oriente en las cabalgatas celebradas este martes, 6 de enero, por la mañana y aplazadas un día por la lluvia. Las precipitaciones han dejado paso al sol, aunque el frío también se hacía notar. Xàtiva, Ontinyent, l’Olleria, la Llosa de Ranes o l’Alcúdia de Crespins, localidades donde Sus Majestades decidieron postergar un día su encuentro con los niños y niñas, han disfrutado de un gran desfile. En Xàtiva los protagonistas, además de los Reyes y los más pequeños, han sido los personajes infantiles y de cuentos, ballets y música.
En Xàtiva la cabalgata estrenaba organización a cargo de una empresa externa (Espectáculos Sergio Sevilla), pero con la colaboración de entidades locales como la Junta Local Fallera. La comitiva ha partido las 12 horas de la avenida Selgas, a la altura del Gran Teatre, para recorrer esta céntrica vía, la Albereda Jaume I y República Argentina hasta la Baixada del Carme, pasando por la Fira de Nadal y el Belén. Ballets, grupos de música, personajes infantiles, carrozas, … y, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltrasar, que cerraban el desfile en tres carrozas.
Un ballet abría la cabalgata, junto a dos pajes reales. Tras ellos, varias carrozas -intercaladas por otros ballets y bandas de música- que repartían caramelos y golosinas entre los niños y niñas, que acompañados por sus familias han llenado todo el recorrido de la cabalgata. Personajes de cuentos y dibujos animados como Buzz Lightyear, Blancanieves o Dumbo, zancos, un malabarista haciendo malabares con fuego o una carroza con la mina de carbón han amenizado el desfile, junto a ballets y grupos de música, formados por las bandas locales, la Música Nova y la Primitiva Setabense “la Vella, así como la batucada de Rytmus.
Una gran comitiva que daba paso a los Reyes Magos, que desfilaban, cada uno, sobre una carroza y acompañados por un ballet y música. Melchor, Gaspar y Baltasar han saludado a la multitud de niños y niñas que llenaba las calles del recorrido y que los llamaban para recibir el saludo de Sus Majestades. Casi dos horas de cabalgata que ha alegrado a niños y mayores en una jornada en la que, por fin, la lluvia ha dado una tregua y ha dejado paso a los rayos del sol.
