El sol acompaña a los Reyes Magos en la cabalgata aplazada de Xàtiva

El sol ha acompañado a los Reyes Magos de Oriente en las cabalgatas celebradas este martes, 6 de enero, por la mañana y aplazadas un día por la lluvia. Las precipitaciones han dejado paso al sol, aunque el frío también se hacía notar. Xàtiva, Ontinyent, l’Olleria, la Llosa de Ranes o l’Alcúdia de Crespins, localidades donde Sus Majestades decidieron postergar un día su encuentro con los niños y niñas, han disfrutado de un gran desfile. En Xàtiva los protagonistas, además de los Reyes y los más pequeños, han sido los personajes infantiles y de cuentos, ballets y música.

El rey Melchor saluda durante al cabalgata celebrada en Xàtiva. / Levante-EMV

Personajes animados durante el desfile de los Reyes Magos en Xàtiva. / Levante-EMV

En Xàtiva la cabalgata estrenaba organización a cargo de una empresa externa (Espectáculos Sergio Sevilla), pero con la colaboración de entidades locales como la Junta Local Fallera. La comitiva ha partido las 12 horas de la avenida Selgas, a la altura del Gran Teatre, para recorrer esta céntrica vía, la Albereda Jaume I y República Argentina hasta la Baixada del Carme, pasando por la Fira de Nadal y el Belén. Ballets, grupos de música, personajes infantiles, carrozas, … y, por supuesto, Melchor, Gaspar y Baltrasar, que cerraban el desfile en tres carrozas.

El rey Gaspar desfila en la cabalgata de Xàtiva, este martes. / Levante-EMV

Ayudantes de los Reyes Magos repartiendo caramelos durante la cabalgata. / Levante-EMV

Un ballet abría la cabalgata, junto a dos pajes reales. Tras ellos, varias carrozas -intercaladas por otros ballets y bandas de música- que repartían caramelos y golosinas entre los niños y niñas, que acompañados por sus familias han llenado todo el recorrido de la cabalgata. Personajes de cuentos y dibujos animados como Buzz Lightyear, Blancanieves o Dumbo, zancos, un malabarista haciendo malabares con fuego o una carroza con la mina de carbón han amenizado el desfile, junto a ballets y grupos de música, formados por las bandas locales, la Música Nova y la Primitiva Setabense “la Vella, así como la batucada de Rytmus.

Un ballet en la cabalgata de Reyes de Xàtiva. / Levante-EMV

Un grupo de músicos en el desfile de los Reyes Magos en Xàtiva. / Levante-EMV

Una gran comitiva que daba paso a los Reyes Magos, que desfilaban, cada uno, sobre una carroza y acompañados por un ballet y música. Melchor, Gaspar y Baltasar han saludado a la multitud de niños y niñas que llenaba las calles del recorrido y que los llamaban para recibir el saludo de Sus Majestades. Casi dos horas de cabalgata que ha alegrado a niños y mayores en una jornada en la que, por fin, la lluvia ha dado una tregua y ha dejado paso a los rayos del sol.