Una tarde de Reyes sin cabalgatas y con actos a cubierto en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

La situación meteorológica, con lluvia persistente durante el lunes, ha obligado a las localidades más pobladas de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida a posponer la cabalgata de los Reyes Magos a este martes, 6 de enero. Xàtiva fue la primera localidad en anunciar —el pasado viernes—el aplazamiento del desfile para hoy, a partir de las 12 horas. Ontinyent y l’Olleria adoptaron posteriormente la misma decisión.

Pese al aplazamiento y a las condiciones meteorológicas adversas, Xàtiva y Ontinyent pudieron disfrutar este lunes de la presencia de los Reyes Magos. En la capital de la Vall, el emisario real Jacobo anunció por la mañana, desde el Palau de la Vila, la llegada de Sus Majestades a Ontinyent, en un acto con bastante seguimiento de público que tuvo que adaptarse al clima. El evento contó con la presencia del alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y miembros de la corporación municipal, así como con la participación de numerosos niños y niñas.

La cabalgata a cubierto en el pabellón Ricardo Tormo de Canals. / A.C.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas, tuvo lugar la adoración al niño Jesús en la parroquia de Sant Josep y, posteriormente Sus Majestades realizaron una vuelta en jeep por las calles de la ciudad, finalizando en la Sala Gomis, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los niños y niñas. La cabalgata organizada por la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Ontinyent tendrá lugar este martes a partir de las 11 horas, por el recorrido habitual desde la parroquia de Sant Josep hasta la plaza del ayuntamiento.

Los reyes saludan a los niños junto al alcalde de Xàtiva. / A.X.

En Xàtiva, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron ayer lunes por la mañana al Gran Teatre de Xàtiva, donde fueron recibidos por el alcalde, Roger Cerdà, y la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán. En el Gran Teatre saludaron a niños y niñas y recibieron las últimas cartas. Después realizaron la tradicional visita al Hospital Lluís Alcanyís y se desplazaron también a la Escoleta de Nadal y a la residencia de personas mayores para repartir regalos entre los usuarios.

La cabalgata de los Reyes Magos en Xàtiva se celebrar este martes a partir de las 12 horas. El recorrido del desfile partirá del Gran Teatre para continuar por la avenida Selgas y la Albereda Jaume I, bajando por la calle República Argentina y finalizando a la altura de la Baixada del Carme.

Más aplazamientos

Sus Majestades también han aplazado las cabalgatas en otras localidades como Llutxent, l’Alcúdia de Crespins y la Llosa de Ranes. En la primera localidad de la Vall, el desfile será este martes a partir de las 12 horas. Más madrugadores serán los Reyes Magos en l’Alcúdia de Crespins, donde la cabalgata está prevista a las 10 horas. La salida será desde la calle Vicent Asensi hasta la Plaça de l’Ajuntament. Antes, los Reyes Magos visitarán la residencia de mayores, a las 9:30 horas. A las 12 se celebrará una misa en la parroquia de Sant Onofre.

Jacobo anuncia la llegada de los Reyes Magos en Ontinyent pese a la lluvia. / A.O.

En la Llosa de Ranes recibirán a Mechor, Gaspar y Baltasar hoy a las 11 horas. La cabalgata partirá desde el Auditori y finalizará en el Ayuntamiento, pasando por el Camí Reial, la Glorieta, la calle la Creu y la Plaça Major. En la iglesia, se celebrará la adoración y después Sus Majestades los Reyes de Oriente repartirán los regalos a los niños y niñas por las casas del pueblo.

Los Reyes Magos en el auditorio Paco Salvador de Benigànim. / A.B.

Otros municipios decidieron mantener la cabalgata ayer lunes... pero a cubierto. Algunos trasladaron el acto a recintos cerrados, como Enguera (al pabellón municipal), Benigànim (al Auditori), Agullent (Sala Multiusos), Bellús ( CCM) Bocairent (Teatre Avenida) o Canals y Vallada, que acogieron a los Reyes en sus respectivos pabellones municipales. En Chella se sustituyó la cabalgata por un acto de animación en el auditorio y en Navarrés o la Font de la Figuera se celebró en la iglesia. También se suspendió el desfile en Montesa y Montaverner.

En cambio, Anna y Albaida mantuvieron ayer tarde la celebración de sus cabalgatas por las calles, aunque con restricciones y adaptadas al mal tiempo.