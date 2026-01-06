Xàtiva "recompra" el inmueble anexo a la Casa de la Joventut

El Ayuntamiento de Xàtiva ha formalizado la compra del inmueble de la calle Montcada anexo a la Casa de la Joventut. La compra fue anunciada en febrero de 2025, pero un error en la documentación de la adquisición de la finca, en la que se omitió la tercera planta del inmueble, ha obligado a anunciar de nuevo la compra tras la rectificación. El consistorio persigue desde hace años esta operación para ampliar la Casa de la Joventut y mejorar la accesibilidad del edificio para las personas con movilidad reducida. El actual edificio municipal carece de ascensor y, además, las plantas superiores no están adaptadas y presentan varios desniveles -también la planta baja- entre las distintas estancias, que se salvan ahora con escalones.

Casa de la Joventut de Xàtiva y al lado el inmueble adquirido por el ayuntamiento. / Perales Iborra

La compra incluía la planta baja, así como la primera y segunda plantas, pero se omitía la tercera altura, el bajo cubierta de la finca situado en el tercer piso. Ahora se ha formalizado la compra incluyendo esa tercera planta. El ayuntamiento ha publicado este lunes, 5 de enero, por cauces oficiales la adquisición y formalización de la compra del edificio situado en el número 4 de la calle Montcada -número 4 según catastro, pero número 12 según título de propiedad-, un inmueble de 97 metros cuadrados distribuidos en una planta baja, que fue local comercial, ahora sin uso, y vivienda en las plantas primera y segunda, así como un piso-desván en la tercera planta. Tras la subsanación de la inscripción de este tercer piso, se ha formalizado la compra este lunes, 5 de enero, víspera del día de Reyes. La operación con la sociedad Zapatos Marina SL, propietaria de la vivienda, se ha formalizado por 135.000 euros.

El documento expone que en la adquisición “se ha detectado un error de hecho, en relación a la descripción de la finca, habiéndose incluido las plantas baja, primera y segunda, pero haberse omitido la planta tercera, en concreto el bajo cubierta”, según señala el escrito por “carecer de referencia catastral”. El documento señala que la corrección de este error “no afecta ni al precio ni al resto de condiciones de la compraventa”. El anuncio del ayuntamiento publicado este lunes rectifica ese error, incluyendo la finca referente al piso-desván o tercera planta elevada.

La adquisición del inmueble anexo a la Casa de la Joventut era necesaria para ampliar y mejorar las condiciones del edificio juvenil. Además de acondicionar el inmueble para hacerlo accesible para personas con movilidad reducida y cumplir condiciones obligatorias de protección contra incendios, respecto a la evacuación, la compra también permitirá cubrir necesidades actuales del edificio público para ampliar las instalaciones con nuevos espacios para talleres, salas de reuniones o despachos del personal administrativo y técnico. La actual Casa de la Joventut también cuenta con estancias en la segunda y tercera planta que pertenecían a los mismos propietarios del inmueble contiguo del número 4, por donde tienen acceso, y la compra para la fusión de los dos inmuebles en un edificio permitirá dar solución a estos problemas de “titularidades”.

En la vivienda de la calle Montcada adquirida por el ayuntamiento para ampliar la Casa de la Joventut se han llevado a cabo algunos trabajos de consolidación de la estructura del edificio por parte de los antiguos propietarios, aunque el inmueble precisa de una rehabilitación integral.