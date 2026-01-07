El Belén monumental de Xàtiva cierra con 103.000 visitantes, un 35% más que el año pasado pese a la lluvia

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho este miércoles un balance "muy positivo" de la campaña de Navidad 2025-2026, que ha vuelto a situar a la ciudad como "uno de los principales polos de atracción turística y cultural del territorio", con una elevada afluencia de visitantes a pesar de las condiciones meteorológicas adversas en varias jornadas clave.

El Belén Monumental ha sido, un año más, el gran protagonista de la Navidad setabense. Desde su apertura en el puente de principios de diciembre, el montaje ha recibido 103.078 visitas, lo que supone una media de 3.221 personas diarias. Esta cifra reafirma el Belén como uno de los más visitados y reconocidos de su ámbito, tras experimentar un incremento de visitantes del 35,3% respecto al año pasado. Los operarios municipales han comenzado a desmontar la instalación hoy.

A estos datos hay que sumar las 24.784 visitas a la exposición de Playmobil, que ha vuelto a captar el interés del público familiar, así como las más de 7.800 personas que han visitado el Castillo de Xàtiva durante el período navideño.

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva remarcan que muchas de las jornadas de estas fiestas han estado marcadas por la lluvia, incluyendo días tradicionalmente de gran afluencia como el 25 de diciembre o los primeros días de enero, "hecho que otorga aún más valor a las cifras alcanzadas".

"Motor cultural y social"

Además, las mismas fuentes municipales sostienen que Xàtiva "ha tenido una destacada presencia en los principales medios y espacios de comunicación autonómicos y nacionales, proyectando la imagen de la ciudad en todo el territorio y reforzando su posicionamiento como destino cultural y turístico". Durante estas semanas, la ciudad ha recibido visitantes procedentes de toda la Comunitat Valenciana y también de diversas autonomías próximas.

«Estos resultados son fruto de un trabajo colectivo y constante, con una apuesta clara por unas fiestas de Navidad pensadas para las personas, accesibles y de calidad, que ponen en valor el patrimonio y la cultura de Xàtiva», ha destacado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, quien ha remarcado que «seguiremos trabajando para que la Navidad sea un motor cultural y social, capaz de atraer visitantes pero también de generar orgullo y participación entre la gente de Xàtiva».