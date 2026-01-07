El CAX Orientació de Xàtiva finaliza la temporada con los retos conseguidos

El CAX Orientació de Xàtiva ha finalizado la temporada muy satisfactoriamente tanto a nivel colectivo como nivel individual. El equipo setabense estuvo formado por 23 corredores que participaron en las pruebas de la LACV (Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana), en la LSE (Liga del Sudeste), en la LEOP (Liga Española de Orientación a pie), en la LETO (Liga Española de Trail-O) y también en el Campeonato de España de Orientación (CEO) y en el Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA).

En la LACV, formada por 20 equipos, el CAX Orientació se ha situado por tercer año consecutivo en el 4.º lugar de la clasificación, un año más se mantiene al TOP5 de la liga autonómica, recortando distancia con los equipos que los preceden. El club sumaba 7.524’21 puntos después de las 16 pruebas celebradas. A nivel individual hay que destacar, la 2ª posición de Arnau Benito (M-14) y la de Paco Aragón (M-45) y en la categoría F-12, la 4ª posición de Vera Aragón. También hay que resaltar que 12 corredores del CAX Orientació se han situado en el TOP10 de sus categorías. Al final de la temporada, los orientadores del club de Xàtiva han conseguido 24 medallas (2 de oro, 7 de plata y 15 de bronce).

En los Campeonatos Autonómicos, en la modalidad de Larga Distancia celebrada en Barracas, en la categoría M-14, Martín Aragón quedaba 2.º y Arnau Benito en 3ª posición y en la categoría M-45, Paco Aragón llegaba en 3.º lugar; en la modalidad de Relevos Mixtos que transcurría en Alicante, en la categoría Infantil, la pareja formada por Aitana Benito y Arnau Benito finalizaban en 3ª posición; y en la modalidad de Sprint que se corría por las calles de Xàtiva, Martín Aragón y Arnau Benito conseguían la 2ª y 3ª posición en la categoría M-14 y Vera Aragón, en F-12, conseguía el 3.º lugar.

De la LACV, hay que destacar que el CAX Orientació se encargaba de nuevo de una prueba autonómica, pero esta fue más especial, puesto que era la que correspondía al Campionat Autonòmic d’Orientació Sprint (CAOS), que se celebraba en Xàtiva el 18 de octubre y que contó con el apoyo de la Mancomunitat de Municipis La Costera-La Canal. Más de 300 corredores buscaban las balizas por toda la parte antigua de la ciudad de Xàtiva. "Éxito de participación y con sensaciones muy buenas que dan al equipo fuerzas para retos mayores", afirman.

La FEDOCV seleccionó, en la categoría masculina infantil, a dos orientadores del CAX Orientació, Arnau Benito y Martín Aragón, para participar en el Campeonato de España Escolar por Selecciones Autonómicas (CESA) que se celebró a finales de junio en Santiago de Compostela. El equipo valenciano Infantil consiguió el 3.º lugar y los orientadores setabenses volvieron a casa con la medalla de bronce.

La LSE es una liga donde participan equipos de Murcia, Castilla-La Mancha y País Valencià y ha constado de un total de 10 pruebas. En la temporada 2025 han participado 43 equipos y el CAX Orientació ha obtenido 4.787’19 puntos y finalizaba en la 12ª posición. A nivel individual hay que destacar, en la clasificación final, la 4ª posición de Vera Aragón (F-12), de Arnau Benito (M-14) y de Paco Aragón (M-45).

Ascenso a Primera División

El CAX Orientació compitió en la 2ª división de la LEOP con el objetivo de luchar para mantenerse en la categoría. A primeros de la temporada se consiguieron buenos resultados y se ocuparon puestos por la parte alta de la clasificación y después del verano se encontraban cerca de la promoción del ascenso. A partir de aquí empieza el sueño de poder conseguir el ascenso que con los resultados de la última prueba en Extremadura, el club setabense conseguía la gesta de subir a 1ª división LEOP. El equipo setabense finalizaba en la 5ª posición de la tabla, con 7.250’94 puntos. A nivel individual hay que destacar, en la LEOP, en la clasificación final de la categoría F-12, la 11ª posición de Aitana Benito y en la M-45 la 13ª de Paco Aragón; y en la LEOS, carreras de sprint, Paco Aragón finalizaba en el TOP10 y ocupaba la 6ª plaza de la clasificación en M-45 y en la categoría F-12, Aitana Benito se situaba en la 13ª posición.

El CAX Orientació se estrenaba este año en la LETO, la Liga Española de Trail-O, en la cual participó en una prueba, donde consiguió 72’75 puntos y ocupó en la clasificación final la 47ª posición de un total de 57 equipos participantes.

En el Campeonato de España de Orientació, el CAX se desplazaba hasta El Pedroso (Sevilla) en el mes de abril para participar en el CEOP-1 y en octubre a Frailes Jaén) en el CEOP-2 y donde obtuvieron 1.404’55 puntos. Al final del CEOP2025 conseguían el 48.º lugar de la clasificación de un total de 121 equipos. Esta ha sido la mejor clasificación del CAX Orientació en un Campeonato de España.

A lo largo del 2025, el CAX Orientació continuó con la promoción del deporte de la orientación, sobre todo, entre los más jóvenes y organizó una prueba de la Liga Escolar de Orientación en Xàtiva. Algunos de los corredores setabenses más jóvenes participaron en el Campeonato Autonómico por Centros Escolares de Orientación (CACEO) y otras incluso se desplazaron en verano hasta la República Checa para participar en el viaje organizado por la FEDO a Silva O’Camp.

El CAX Orientació continúa creciendo, disfrutando de los mapas y paisajes de las carreras y preparando con muchas ganas la temporada 2026.