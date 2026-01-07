La Diputació aprueba quince proyectos más del Pla Obert en la Costera, la Canal y la Vall valorados en 2 millones

La Diputació de València ha aprobado nueve proyectos más del Pla Obert en la comarca de la Vall d’Albaida por un valor de 1.361.616 euros, cinco nuevos en la Costera con una inversión de 565.455 euros y uno en la Canal de Navarrés valorado en 104.207 euros.

Mompó y Enguix en la Diputació de València. / Raquel Abulaila

En la Vall d’Albaida se ha dado el visto bueno a las mejoras en el edificio destinado a usos múltiples en la Pobla del Duc (511.021 euros); la digitalización del ciclo integral del agua en Atzeneta d’Albaida (244.026 euros); la mejora de seis áreas de juegos infantiles en Ontinyent (278.000 euros); y adecuación del recorrido circular de la Urbanización Enchilagar en el caso urbano de Benicolet (93.233 euros). Además, se ha aprobado la reparación del pavimento en distintas vías de El Palomar (79.861 euros); las mejoras en la caseta del pozo de extracción de agua potable de l'Olleria (51.128 euros); la instalación fotovoltaica sobre la cubierta del colegio de Guadasséquies (49.228 euros); la renovación de la conducción de agua potable en parte de la avenida Constitución de Montitxelvo (48.107 euros); y el suministro de pérgolas plegables de madera para puestos de ferias de Benigànim (7.012 euros).

Por lo que se refiere a la Costera, se ha dado luz verde a dos actuaciones del ciclo integral del agua en la Font de la Figuera: la mejora del rendimiento y control de la red de agua potable (52.299 euros) y la adquisición de parcela y pozo para suministro de agua potable (69.239 euros). Además, se han aprobado la construcción de un parque público en Rotglà i Corberà (304.040 euros); la sustitución de tuberías de depuración y ejecución de canaleta separativa para recogida de aguas pluviales en la piscina grande municipal de Vallés (99.897 euros); y la adquisición de un vehículo eléctrico en Estubeny (39.980 euros).

Por otra parte, en la Canal de Navarrés se ha validado una actuación en Quesa, la renovación de la red de agua potable de distintas vías por un valor de 104.207 euros.

Nuevo decreto

En general, el nuevo decreto del Pla Obert aprueba 68 proyectos correspondientes a municipios y mancomunidades de 13 comarcas, que ya pueden iniciar los procesos de licitación y adjudicación para ejecutar las actuaciones en los plazos previstos. Siguiendo la evolución del programa, “estamos cada vez más convencidos de que acertamos al diseñar un plan cuatrienal que facilita la gestión municipal y que incrementa progresivamente el ritmo de presentación de proyectos”, apunta la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.

El nuevo decreto eleva a 853 las actuaciones aprobadas desde la puesta en marcha del Pla Obert, dentro del principal programa inversor de la Diputació. Natàlia Enguix subraya que los municipios “cuentan con plena libertad para seguir presentando sus iniciativas en cualquier momento, garantizando una ejecución flexible a lo largo de todo el periodo del plan”. La vicepresidenta insiste en que con el Pla Obert “es la Diputació la que se adapta a los pueblos y no al revés: aquí mandan los ayuntamientos y nosotros acompañamos con agilidad, confianza y recursos”.

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, considera que el Pla Obert “es mucho más que un programa de inversiones”. A su juicio, el plan “es una herramienta de acompañamiento real, que nos permite escuchar a los ayuntamientos, eliminar trabas administrativas y poner a su disposición los recursos necesarios para que puedan ejecutar sus prioridades con autonomía y responsabilidad”.