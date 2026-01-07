Un espectáculo familiar de humor gestual abre la programación cultural del año en Ontinyent

Ontinyent comenzará la programación cultural municipal del año con la representación de la obra “Bichitos”, de la compañía Spasmo Teatro, el domingo 11 de enero en el Teatro Echegaray a las 18:00 horas. “Bichitos” es un espectáculo de humor gestual para toda la familia en el cual, en formato documental-teatral, y con mucho de humor, se enseña a respetar y valorar a los pequeños vecinos invertebrados. El regidor de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que “es una obra de teatro que sorprende por su colorido y por su ritmo y que, además, enseña a los niños la importancia de cuidar el medio ambiente. Es uno de los espectáculos a los que hemos podido acceder gracias a formar parte del programa Platea del Ministerio de Cultura, que en este caso nos permite acceder a esta obra representada por esta compañía con experiencia internacional y muchos años de trayectoria”.

Representación de la obra teatral "Bichitos" / Ajuntament Ontinyent

“Platea” es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Una de las principales aventajas del programa es el sistema de financiación: el Ministerio asume hasta el 65% del caché del espectáculo; la compañía cubre un 17% y el ayuntamiento el 18% restante. “Esto nos permite acceder a espectáculos de gran calidad con una carga económica mínima para el consistorio, y a la vez facilitar a la ciudadanía propuestas escénicas de alto nivel”, añadía el regidor. Borrell añadía que “esta es solo la primera de muchas citas culturales que presentaremos en breve, con una programación diversa y de calidad pensada para llegar a todos los públicos”.

Spasmo Teatro se una compañía de teatro fundada en 2002 por sus cuatro miembros: Vicente Martín, Álvaro Sánchez, José G. Sánchez e Isaac Tapia, que han llevado su humor gestual y dinamismo a más de 650 actuaciones y giras con las redes de teatro de Castilla y León, Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura, además de actuaciones en Grecia, Portugal y Argentina. La compañía también trabaja habitualmente en televisión. Las entradas se pueden adquirir con un precio de 9 euros en entrada anticipada a la página web de Caixa Ontinyent y la Casa de Cultura, y de 11 (o 9 con descuentos) en taquilla el día de la representación.