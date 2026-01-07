Una familia se salva del incendio que devoró su casa en Xàtiva: "Está todo derretido"

El día de Reyes pudo haber acabado de forma trágica para una familia que este martes vio arder su casa de la calle San Joaquín de Xàtiva en un incendio que devoró la planta baja del inmueble. Han perdido su vivienda y muchas pertenencias, pero lo importante es que se encuentran bien.

Todo ocurrió minutos antes de las 21 horas. Un matrimonio y su hijo acababan de regresar a la vivienda después de haber cenado con unos familiares. Mientras el padre aparcaba el coche, el hijo, Adrián, se dirigió al baño y la madre, Emilia, enchufó el brasero eléctrico situado en un hueco debajo de la mesa del salón-comedor.

De repente, posiblemente como consecuencia de un chispazo, el fuego y el humo comenzaron a extenderse por todas las estancias de la planta baja. "Se quemó todo muy rápido. Solo veía humo y les dije a mis padres que salieran fuera. Cerramos la puerta de casa y llamamos al 112", explica Adrián.

Adrián, en la puerta de la casa afectada por el incendio. / S.G.

La acción de cerrar la puerta para limitar la entrada de oxígeno y dejar la vivienda, tal como los bomberos recomiendan en estos casos, permitió que el fuego se localizara en el comedor. Los bomberos de Xàtiva y voluntarios de Vallada desplazados al inmueble terminaron los trabajos de extinción a las 22:15 horas. El humo y la altísima temperatura que se alcanzó provocaron graves destrozos en el interior de la casa, que incluso alcanzaron la escalera y alguna habitación ubicada en la parte de arriba. Las paredes del domicilio se han teñido de un intenso color negro.

"Salimos con lo puesto"

"Está todo derretido: las televisiones, los sofás, el ordenador, los aires acondicionados, teléfonos móviles, la nevera...", expone Adrián. Él pudo salvar su móvil, pero sus padres no. "Salimos con lo puesto", apunta. Emilia cuenta aún con mucho pesar que se le han quemado recuerdos familiares, regalos, su móvil y su bolso, con todas las tarjetas, la documentación y el dinero que había en la cartera.

Tras el incendio, la mujer tuvo que ser asistida por medios sanitarios debido a su estado de gran nerviosismo. En cualquier caso, los afectados dan las gracias porque, al fin y al cabo, los daños se han limitado a cuestiones materiales.

Este martes por la mañana, la familia se ha dedicado a retirar la ropa -impregnada de olor de humo- y las pocas pertenencias que se han salvado del fuego, utilizando mascarillas.

La Policía Local acudió a la vivienda en seguida tras el aviso (remojando la zona afectada y facilitando el acceso a los dispositivos de extinción), junto a una ambulancia de Soporte Vital Básico.

El matrimonio y su hijo durmieron en casa de una familiar que también les ha brindado su chalé de Bixquert para quedarse mientras se tramita la incidencia con el seguro y hasta que su casa de la calle San Joaquín pueda volver a resultar habitable, algo para lo que tendrán que pasar varios meses.