Medio siglo de la librería que plantó cara al fascismo en Xàtiva

Nació un año después de la muerte de Franco y pronto se convirtió en el gran símbolo de la eclosión cultural que hasta entonces se había visto cercenada bajo el yugo de la dictadura en la comarca.

Pero el camino no fue fácil. Carles Sánchez y Cristina Poveda fundaron La Llibreria La Costera en los convulsos primeros compases de la Transición, cuando las ansias de libertad chocaban con los intentos del antiguo régimen de seguir perpetuándose en el poder.

Al poco tiempo de su apertura, el establecimiento de Xàtiva sufrió un atentado bomba vinculado a la extrema derecha y atribuido al denominado V Comando Adolf Hitler, que la misma noche atacó otros locales culturales y sociales. El asalto ocasionó importantes daños materiales, sin causar heridos. “Aquel episodio forma parte de la memoria de la librería y explica muy bien lo que ha sido La Costera: un espacio que no ha renunciado nunca a la cultura ni a la libertad”, señala Josep Gregori, propietario actual de la tienda.

Inicialmente instalada en la calle Pere IV de Aragó, la librería se repuso del duro golpe y, aunque a lo largo de los años fue víctima de otros ataques de los enemigos de la cultura y los libros en forma de destrozos, pintadas y vandalismo, continuó su andadura desde el compromiso con la promoción de la lectura hasta consolidarse como un gran catalizador y referente cultural, social y literario que en este 2026 cumplirá medio siglo de actividad. Un éxito rotundo en un sector demasiado acostumbrado a las bajadas de persianas.

Ernest Lluch, en una presentación en la librería de Xàtiva. / Levante-EMV

Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Ernest Lluch, Joan Francesc Mira, Ferran Torrent, Martí Domínguez, Santiago Posterguillo, Paco Cerdà, Elisabet Benavent, Xavi Aliaga, Laura Gallego, Josep Piera, Marc Granell, Toni Cucarella... Muchas han sido las firmas reconocidas -valencianas y de ámbito estatal- que en los últimos 50 años han pasado por este oasis de la literatura asentado en la calle Gregorio Molina, que ha acogido centenares de presentaciones de libros, recitales poéticos, exposiciones y encuentros culturales.

El local no ha sido solo una plataforma de lanzamiento para los escritores, sino que también ha dado voz a profesionales del mundo académico, la música (desde Obrint Pas hasta más recientemente La Fúmiga, pasando por Botifarra), el periodismo y las artes escénicas.

“La Costera no es solo una librería: es un proyecto cultural que ha resistido el paso del tiempo y las dificultades gracias a la fidelidad de los lectores y a una manera muy clara de entender el libro como herramienta de transformación”, señala Gregori. “Una de las grandes fortalezas de La Costera ha sido siempre la proximidad: los autores vuelven, los lectores se sienten en casa y la librería funciona como un espacio de convivencia cultural”, explica Cèlia Serrano, encargada de la librería.

La librería La Costera, en la calle Gregorio Molina de Xàtiva. / Perales Iborra

La relación del establecimiento con los centros educativos también ha sido una constante, con visitas escolares que a menudo suponen el primer contacto de muchos niños y niñas con una librería. “Ver la sorpresa y la ilusión de los más pequeños cuando entran aquí es una de las cosas que da más sentido a nuestro trabajo”, añade Serrano.

Desde sus inicios, los dueños de la librería participaron de manera activa en numerosos encuentros y ferias del libro de la época, como la de la Lonja de València o la histórica Fira del Llibre de València, que se celebra en los Jardines de Viveros desde la década de los años 80. Igualmente, La Costera ha estado presente en multitud de eventos culturales en los pueblos de la comarca —ferias, fiestas populares, encuentros escolares—, reivindicando así su papel de apoyo al tejido cultural y literario del territorio.

Crecimiento, reconocimiento y continuidad

La labor de la librería fue reconocida en 2012 con el premio a la Mejor Labor de los Libreros de la Comunidad Valenciana. Tres años después, ante la jubilación de los fundadores, el negocio inició una nueva etapa al integrarse en el Grupo editorial Bromera, que garantizó su supervivencia. “Cuando, desde Bromera, asumimos la continuidad de La Costera, lo hicimos con una idea muy clara: preservar el espíritu, el equipo y la relación con la ciudad”, destaca Josep Gregori.

Actualmente, La Costera cuenta con un equipo de profesionales formado por Cèlia Serrano, Lorena Hernández, Ivana Reigada y Maria José Albero, que combina experiencia, conocimiento del fondo bibliográfico y una atención próxima a los lectores.

Un acto con Obrint Pas en la libreriá. / PERALES IBORRA

“Nuestra prioridad es escuchar los lectores, orientarlos y hacerlos sentir cómodos, especialmente aquellos que no leen habitualmente”, explica Serrano.

En este 2026, La Costera prepara un amplio programa para festejar su 50 aniversario, con presentaciones de autores, talleres infantiles, concursos, acciones solidarias y también una gran celebración. “Este cumpleaños no es un punto final, sino una reafirmación de nuestro compromiso con la lectura y con Xàtiva”, ahonda Gregori. “Queremos continuar siendo una librería independiente, arraigada al territorio y útil para la comunidad”, sentencia.