Nueve montadores levantan la hoguera más grande de España en Canals

Canals ultima la recta final del montaje de su monumental Foguera en honor a Sant Antoni, que se quemará como manda la tradición el próximo viernes 16 de enero. Una cuadrilla de nueve montadores pertenecientes a la empresa local Asensi Poda y Tala se está encargando de levantar la pira monumental en la Plaça Major de la localidad de manera manual, con la ayuda de dos grúas elevadoras y pese a las bajas temperaturas de estos días.

Tras asegurar adecuadamente la estructura de troncos, han comenzado a formarse las primeras capas de ramas de pino que dan a la hoguera su característico color verde. A partir del domingo, se espera que pueda comenzar desplegarse el tradicional manto para terminar de vestirla. Y es que apenas quedan ocho días para ver arder a la Foguera.

La gran altura y el volumen de la creación requiere de mucho esfuerzo durante varias semanas. Tras la «entrà» simbólica de la primera «soca» a la Plaça Major de Canals a principios de diciembre, el 1 de enero comenzaron oficialmente los trabajos de montaje con la «plantà del pi» central.

Por otra parte, este domingo la localidad de la Costera vivió uno de los actos más emotivos de las fiestas patronales de Sant Antoni Abad: la presentación de la Festera de Gracia Infantil. Un cargo que este año representa Marina García Durà, junto a su Corte de Honor, el Bandera Infantil, Mateo Durá Candel, y el Cuiros Infantil, Tomás Perales Úbeda. El acto se celebró en el pabellón de deportes de Canals, espacio que días atrás acogió el homenaje anual al bicampeón mundial de motociclismo, Ricardo Tormo, y la cabalgata de Reyes a cubierto.