Ontinyent obtiene 43.105 euros de la Diputació para prevención de incendios forestales

El Ayuntamiento de Ontinyent ha obtenido el 100% de la cantidad solicitada en la convocatoria de subvenciones de la Diputació de València para la gestión forestal y la prevención de incendios forestales correspondiente en 2025, una línea de ayudas de concurrencia competitiva dirigida a los municipios de la provincia. El municipio contará, así, con 43.105 euros para la prevención de incendios.

En concreto, el consistorio ontinyentí se presentó a la Modalidad B, destinada a actuaciones de prevención de incendios forestales, y la propuesta municipal ha sido íntegramente atendida tanto en el apartado de mantenimiento como en el de inversiones. La regidora de Sostenibilidad, Sayo Gandia, ha valorado muy positivamente la resolución de la convocatoria y ha destacado “la importancia que tiene que la Diputació haya atendido el 100% de nuestra solicitud, porque nos permite ejecutar todas las actuaciones previstas sin tener que renunciar a jefe de ellas”.

En cuanto a la línea de mantenimiento, Ontinyent ha obtenido los 25.863,41 euros solicitados, que se destinarán a la reparación de un camino forestal estratégico para las tareas de vigilancia y acceso en caso de emergencia, así como a la revisión y actualización del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Según ha explicado Gandia, “la prevención es fundamental cuando hablamos de incendios forestales, especialmente en un municipio como Ontinyent, con una gran extensión de masa forestal y un entorno natural de gran valor. Actuaciones como la mejora de los caminos forestales, la planificación adecuada y la dotación de medios materiales son esenciales para reducir riesgos y actuar con rapidez y eficacia”. La regidora también ha subrayado que “la revisión del Plan Local de Prevención de Incendios nos permitirá adaptarlo a la realidad actual de nuestro término municipal y a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático, que hace que los episodios de calor extremo y sequía sean cada vez más frecuentes”.

Por otro lado, en el apartado de inversiones, la Diputació de València ha concedido también la totalidad del importe pedido, 17.242,27 euros, que se destinan a la compra de un vehículo tipo pick-up equipado con un kit de extinción de alta presión. Este nuevo vehículo reforzará los medios materiales disponibles para los trabajos de prevención de incendios forestales, especialmente en zonas de difícil acceso, y mejorará la capacidad de respuesta ante posibles conatos de fuego. Sayo Gandia ha señalado que “el vehículo será una herramienta muy útil para los trabajos preventivos que se llevan a cabo a lo largo del año y para dar una primera respuesta rápida ante cualquier incidencia, mientras llegan medios de mayor capacidad si fuera necesario”.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se ha remarcado que esta subvención se enmarca en la estrategia municipal de protección del medio natural y de refuerzo de las políticas de sostenibilidad, con el objetivo de preservar los espacios forestales, garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar los impactos ambientales y económicos que pueden provocar los incendios forestales. La regidora ha querido poner en valor “el trabajo que se hace desde el ayuntamiento para preparar una propuesta sólida y ajustada en las bases de la convocatoria, que ha hecho posible obtener el máximo apoyo económico por parte de la Diputació”.