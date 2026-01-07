Xàtiva activará un nuevo taller de empleo y una escuela taller con una inversión de más de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sido beneficiario del taller de empleo «Remodelación Jardí del Bes 2025-2026» y de la escuela taller «Remodelación joven Jardí del Bes 25-26», que permitirán la contratación de 25 personas para el taller de empleo y de 13 personas para la escuela taller, entre alumnado y personal directivo, administrativo y docente. La iniciativa cuenta con una inversión total de 813.212,10 euros, subvencionados por la Generalitat Valenciana a través de Labora y cofinanciados por el Ayuntamiento de Xàtiva.

El objeto del proyecto, que iniciará a finales de febrero o inicios de marzo, es la remodelación del Jardí del Bes mediante la instalación de nuevos sistemas de riego y la mejora, entre otras actuaciones, de la accesibilidad y de los drenajes, contribuyendo así a la puesta en valor de este espacio público de la ciudad.

El taller tendrá una duración equivalente a 1.920 horas o doce meses de formación en alternancia con el trabajo o la práctica profesional, orientadas al aprendizaje, la cualificación y la adquisición de experiencia profesional. Como mínimo, el 35 % del proyecto se destinará a formación teórica y las especialidades impartidas estarán dirigidas a la obtención de certificados profesionales completos.

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, ha señalado que «esta subvención es el resultado del trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Xàtiva con las políticas activas de empleo y con la mejora de las oportunidades laborales de la ciudadanía», y ha destacado que «este taller y esta escuela taller no son solo una actuación de mejora urbana en un espacio tan querido como el Jardí del Bes, sino también una oportunidad real de formación e inserción laboral para 38 personas, 25 en el taller de empleo y 13 en la escuela taller, que podrán adquirir experiencia profesional y una cualificación reconocida».

Requisitos

En cuanto a los requisitos, para el taller de empleo el alumnado deberá ser mayor de 16 años, encontrarse en edad laboral hasta la finalización del proyecto y estar inscrito como demandante de empleo en un servicio público de empleo, ya sea como persona desempleada o como persona ocupada en mejora de empleo. El alumnado será contratado por el Ayuntamiento de Xàtiva mediante el contrato para la formación en alternancia, y la duración de los contratos no podrá exceder la fecha de finalización del proyecto.

En cuanto a la escuela taller, el alumnado deberá ser mayor de 16 años y menor de 30, ser demandante de empleo o encontrarse en situación de desempleo no ocupado, o bien estar ocupado y registrado en mejora de empleo. La escuela taller cuenta con una etapa inicial de 3 meses exclusivamente formativa y, posteriormente, la modalidad del contrato formativo será en alternancia con el trabajo.

La formación será totalmente gratuita para el alumnado y estará acreditada por Labora mediante certificado de aprovechamiento. Las personas interesadas en formar parte de este taller deberán dirigirse a Labora e inscribirse como demandantes de formación en alguna de las siguientes especialidades: operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas, fábricas de albañilería, operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización y revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción.