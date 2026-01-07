Xàtiva se convierte en ciudad referente del baloncesto inclusivo junto a Aspromivise y el CB Genovés

Xàtiva será este próximo domingo la ciudad referente del baloncesto inclusivo, acogiendo una jornada de la Lliga Valenciana de Bàsquet Inclusiu que organiza la asociación ADIV-Unión. Una competición que aterriza en el Pabellón Pilar Larriba de la capital de la Costera y que reunirá a los equipos del CB Altura, CB Oliva, CB Claret de València, Fundació Espurna de Gandia, Aderes Burjassot, Club Esportiu Units, Bàsquet Pego, Afaniad, ADIV de València y Aspromivise-CB Genovés. Más de 150 jugadoras y jugadores con y sin discapacidad participando en la misma competición y que hará de Xàtiva una ciudad más inclusiva. Aspromivise y el CB Genovés forman equipo en la fiesta del deporte inclusivo.

Jugadores del equipo de baloncesto de Aspromivise en un partido. / Aspromivise

La Lliga Valenciana de Bàsquet Inclusiu ya va por su tercera edición y por primera vez tendrá una jornada en Xàtiva. Será el próximo domingo, 11 de enero, y la pista que será testigo de 12 partidos de baloncesto será el pabellón Pilar Larriba. “Después de la jornada del mes de noviembre donde se determinaron los niveles de los equipos para ubicarlos en el lugar adecuado, Xàtiva será el punto de partida de los diferentes partidos que enfrentarán a las 10 entidades participantes. Desde las 9 de la mañana el pabellón vivirá otra forma de entender el baloncesto, otra manera de jugar en un mismo deporte que quiere darse a conocer entre los aficionados al deporte de la canasta”, destacan desde Aspromivise.

Además, será una jornada pionera, puesto que, por primera vez, los dos primeros clasificados de la temporada pasada jugarán contra un equipo invitado que será el junior masculino del CB Genovés. "Una experiencia única para los equipos implicados y que da un paso adelante en la normalización del deporte", resaltan.

Jugadores del equipo de Aspromivise en un partido de baloncesto. / Aspromivise

Aspromivise y el CB Genovés, en su forma generar experiencias que van en una línea muy marcada donde el deporte, tiene que ser la herramienta para generar vivencias que tienen que hacer crecer a las jugadoras y jugadores de la entidad, además de todo aquello que conlleva implícito la propia práctica deportiva. Una forma de entender el deporte en el que "todas las personas tienen cabida y con la etiqueta de inclusivo, que tiene que ser el pilar fundamental para crear una sociedad más justa. Siempre con la base educativa, de educar en la diversidad desde la base, desde las categorías inferiores. Visibilizar y promover la diversidad entre los más pequeños, posibilitará una sensibilización que ayudará a eliminar acciones discriminatorias, y no tan solo en el deporte, sino en la sociedad en general", remarcan. Desde Aspromivise afirman que “ya sabemos que la sociedad juzga y castiga a quienes se salen de la “norma” establecida, por lo cual tenemos un reto por delante para romper los moldes que la crean. No es tarea fácil. Eso sí, se necesita de compromiso, voluntad y actitud para conseguirlo así como mucha formación y experiencias. El deporte no solo es nuestro punto de partida, sino también nuestra mejor herramienta para conseguirlo”, afirmaba Marta, monitora de deportes de Aspromivise.

Desde el CB Genovés también comentan que “la primera traba que nos encontramos para generar valores en el deporte es que los clubes viven demasiado pegados a la competición, y esto anula su capacidad de inclusión. Sin dejar la competición, que también puede suponer un espacio educativo si sabemos utilizarla, tenemos que buscar otros momentos de convivencia en la que valores como la inclusión estén presentes y esta liga ha generado una idea muy potente”, concluyen.