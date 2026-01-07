Xàtiva refuerza la atención turística con un 'macrocontrato' que incluye el mantenimiento del castillo

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sacado a concurso un "macrocontrato" valorado en 1,16 millones de euros con una duración máxima de 5 años que agrupa por primera vez todos los servicios de información y recepción turística de la ciudad, junto con el mantenimiento de las instalaciones del castillo.

El pliego contempla una importante ampliación de las horas anuales a prestar por el personal externalizado que trabaja realizando tareas de información y recepción turística tanto en la Tourist Info de la Avenida Selgas, como en el Espai Borja de la Plaça Calixte III, el Castell de Xàtiva, la caravana de la Plaça del Espanyoleto y el control de accesos del parking de Les Santes. Estos empleados suministrados por una empresa permitirán reforzar el servicio durante los periodos de mayor afluencia de visitantes a la capital de la Costera, con el objetivo de poder dar "un servicio óptimo".

La regidora de Turismo, Raquel Caballero, remarca que en 2025 se hizo especialmente patente la necesidad de ampliar la oferta de informadores turísticos. "Está viniendo más gente, cada vez notamos que pasan más turistas por la ciudad, sobre todo en los días de Navidad o Pascua, pero también los fines de semana de octubre a mayo. Queremos reforzar especialmente las horas de atención en la Oficina de Turismo, porque las dos personas no daban abasto y ha habido días que nos hemos quedado cortos de personal", subraya.

La edil pone el foco en que, hasta ahora, los servicios de los diferentes espacios turísticos se habían licitado por separado, pero se ha decidido agruparlos todos en un gran contrato. En cambio, se ha desligado la explotación del restaurante del Castell -de titularidad municipal- cuyo pliego de gestión saldrá a licitación también en breve de manera independiente.

El contrato ahora mismo en concurso, al que se pueden presentar las empresas del sector hasta el 2 de febrero, tendrá una duración de dos años prorrogables a cinco y se divide en dos lotes. El primero, que parte de un presupuesto de licitación de 313.822 euros por los dos primeros años, hace referencia a los servicios de información y recepción de visitantes en las cinco ubicaciones anteriormente citadas, mientras que el segundo, presupuestado en 218.431 euros, incluye el servicio de mantenimiento integral del Castillo de Xàtiva.

Esta encomienda comprende la conservación correctiva y preventiva y la vigilancia de toda la fortaleza, desde la Porta Ferrissa hacia dentro, excepto las zonas que son responsabilidad del restaurante La Talaia del Castell. Entre los cometidos de la futura adjudicataria figura el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de las redes de fontanería y riego, la limpieza del mobiliario urbano, los espacios interiores y las zonas ajardinadas, el vaciado de los contenedores de residuos del complejo, la revisión del sistema de protección contra incendios, la detección de averías o pequeños desperfectos y su reparación, la realización de un inventario de todo el material y el equipamiento, el control del parking exterior del castillo los sábados de octubre a mayo y los días de alta afluencia en los que esté permitido el acceso en vehículo al castillo o las tareas de jardinería, entre otras tareas.

Un 40% más de horas en la Tourist Info

El pliego refuerza la atención en la oficina de Turismo al asignar 410 horas anuales de trabajo repartidas en periodos de especial afluencia de visitantes a Xàtiva, un 40% más de las que se contemplaban en un anterior contrato de 2022.

En la caravana de Turismo ubicada en la Plaça Espanyoleto, que actúa como punto de información y venta de entradas del Castell de Xàtiva, se requiere un informador turístico para los domingos y festivos que prestará 698 horas anuales de servicio, frente a las 427 que se preveían hace tres años. El acceso a la fortaleza está cortado para vehículos no autorizados los domingos y festivos a la altura del parking de Les Santes, donde el contrato contempla tareas de control de accesos con una dotación de 599 horas (frente a las 427 horas del anterior contrato citado).

En el Espai Borja se deberán prestar un total de 702 horas anuales los viernes, sábados, domingos y festivos, mientras que en el castillo se precisan como mínimo de dos informadores turísticos para realizar al menos 4.569 horas anuales de servicios, tanto de martes a domingo como los fines de semana y festivos.