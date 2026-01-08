Albaida someterá a votación vecinal la peatonalización del centro histórico

Tras la reapertura de la calle principal de Albaida una vez completadas las obras de renovación integral, el ayuntamiento de la localidad puso en marcha una prueba piloto a finales de noviembre para evaluar la peatonalización del corazón de su núcleo histórico durante los fines de semana.

El ensayo, que se ha prolongado durante las fiestas navideñas, consistía en restringir la circulación y el estacionamiento en la Plaça Major y el Carrer Nou -gran arteria vertebral que abarca las calles Elíes Tormo y Sant Joan- desde las 15 horas de los sábados hasta las 22 horas de los domingos.

Ahora que los vecinos han podido experimentar la medida de primera mano, el consistorio albaidense ha iniciado un proceso participativo y vinculante para decidir colectivamente si la peatonalización de este emblemático espacio durante los fines de semana se queda con carácter definitivo en la localidad. Podrán votar todos los residentes mayores de edad empadronados en la conocida como la "volta de la processó", que comprende el carrer Nou y la Plaça Major, pero también las calles adyacentes afectadas por el cierre y la prohibición de aparcar: Major, Rebot, Mestre Fornàs, Sant Josep, l’Ereta y Verge del Remei (números. 3, 5 y 7).

La Plaça Major de Albaida. / PERALES IBORRA

Las urnas estarán instaladas en el ayuntamiento entre el 13 y el 15 de enero. Para votar, los vecinos deberán recoger la papeleta correspondiente en la recepción del edificio consistorial presentando su DNI. El resultado se conocerá el viernes 16 de enero y la decisión emanada de la voluntad popular se aplicará a partir del siguiente fin de semana. La corporación municipal ha remitido una carta para explicar el proceso a los residentes, convocados a su vez a una reunión informativa y participativa que tendrá lugar este próximo lunes 12 de enero por la tarde en el salón de plenos.

"Queremos que decidan los vecinos"

"Queremos conocer la opinión de toda la gente, que digan si les parece bien o mal la peatonalización, para que no haya discrepancia. Lo que decida la ciudadanía se hará", resume el alcalde de Albaida. Juan Carlos Roses asegura que el ensayo hasta el momento ha funcionado bien sin apenas quejas, aunque no quiere que la decisión final recaiga en el ayuntamiento. El periodo de prueba, además, ha coincidido en gran medida con las fechas navideñas, en las que el espacio del centro histórico se cortaba por diferentes actos organizados. En cualquier caso, la medida -como suele ocurrir en estos casos- ha suscitado división de opiniones entre los albaidenses.

Roses recalca que los vecinos siguen pudiendo acceder a sus cocheras y hace hincapié en que las restricciones se aplican a partir de la tarde del sábado "fuera del horario de apertura de los comercios de la zona, para no perjudicarlos". Aunque liberar la Plaça Major de los coches luce mucho y permite poner en valor el entorno del Palau dels Milà i Aragó, el alcalde es consciente de que para los residentes puede ser un engorro por las dificultades que tienen para aparcar cerca de sus casas, dado que alrededor del 70% de las viviendas de la zona no tienen garajes.

Aunque todavía no se ha calculado la cifra exacta con los datos del censo, en la consulta se estima que podrían participar entre 300 y 400 vecinos de Albaida.