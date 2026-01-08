Las alertas meteorológicas de 2025 frenan el incremento de visitas en el castillo de Xàtiva

El ritmo de llegada de turistas al Castell de Xàtiva se ralentizó en 2025 después de dos años de crecimientos ininterrumpidos. Entre enero y diciembre pasaron por la fortaleza un total de 82.962 visitantes. Son 11.800 menos que en 2024, cuando se contabilizaron 94.801 personas, un 14,2% más.

El dato del año que acaba de terminar rompió la tendencia al alza que había experimentado el histórico complejo desde 2023, cuando el número de visitantes es disparó hasta los 94.190, frente a los 79.546 de 2022. En los años previos a la pandemia se superaron las 100.000 visitas anuales, tras el récord de 100.796 personas en el castillo conseguido en 2018.

Los meses de mayor afluencia turística han vuelto a concentrarse en los períodos tradicionalmente más fuertes del calendario. Destaca especialmente abril, con 13.744 visitantes, el mes récord de visitas gracias a las vacaciones de Pascua, seguido de mayo (8.378) y noviembre (7.706). También se han registrado cifras destacables en febrero (6.841), diciembre (6.869), enero (6.773) y octubre (6.680), lo que confirma una distribución relativamente equilibrada de turistas a lo largo del año.

2025 estuvo marcado por una pluviometría un 15% superior a la media habitual, hecho que tuvo una incidencia directa en algunos de los períodos tradicionalmente más prolíficos para la ciudad, en los que las condiciones meteorológicas adversas desincentivaron las visitas. Un ejemplo claro, tal como apuntan fuentes municipales, se encuentra en el puente de Octubre, período en el que la fortaleza tuvo incluso que permanecer cerrada debido a la alerta por lluvias. Durante este mes, el castillo recibió 2.149 visitas menos que en 2024.

A lo largo del año pasado se registraron 8 días de cierre preventivo de espacios turísticos a causa de alertas por lluvias o fuertes vientos (frente a uno durante el año 2024), una medida adoptada "con criterios estrictos de prudencia y seguridad", tanto para el público visitante como para el personal trabajador. Desde el consistorio setabense asumen que estas "decisiones responsables" han tenido "un impacto puntual en las cifras, pero responden a una clara apuesta por una gestión turística segura y sostenible".

A pesar de este contexto, las mismas fuentes defienden que los datos de 2025 "reflejan la fortaleza y resiliencia del modelo turístico de Xàtiva, así como su capacidad para mantener un volumen elevado de visitantes". "La ciudad continúa avanzando en su consolidación como un espacio turístico de calidad, basado en la protección del patrimonio, la seguridad y la mejora continua de la experiencia turística", apuntan. En este sentido, Xàtiva se encuentra inmersa en la elaboración del Plan de Destino Turístico Inteligente, una herramienta estratégica fundamental para seguir modernizando la gestión turística, adaptarse a los nuevos retos y reforzar el posicionamiento de la ciudad como un referente cultural, patrimonial y turístico de futuro.

Además, también se trabaja en el Plan de Sostenibilidad Turística de Xàtiva, que pretende mejorar la eficiencia energética del Castillo, la digitalización de los distintos espacios museísticos o la mejora de la senda de Sant Feliu; así como la mejora de la iluminación interior del Castell, la instalación de nuevos equipos de aire acondicionado de bajo consumo, la colocación de nuevas ventanas para optimizar la eficiencia energética y el acondicionamiento de los aljibes del Castell Major para aprovechar el agua para los baños públicos y el riego de los jardines. El PSTD de Xàtiva también prevé un nuevo Centro de Recepción de Visitantes en el Castell y un Centro de Interpretación.

Oficina de Turismo y Museos

Un total de 23.372 personas pasaron por la Oficina de Turismo durante el año pasado, de las cuales un 70% eran turistas nacionales frente a un 30% de visitantes extranjeros. En cuanto a España, destaca como es habitual el turismo de residentes en la Comunitat Valenciana, aunque también cabe destacar el procedente de otras autonomías como Madrid y Cataluña, y en menor medida de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. En cuanto al turismo internacional, destacan los turistas del Reino Unido (12,8%) y Francia (12,1%), seguidos de Alemania (9,75%), Estados Unidos (9,14%) y Holanda (8,2%). Entre las procedencias más exóticas encontramos visitantes de Islandia (13), Australia (67), Brasil (70), Canadá (119), Japón (10), México (117) o Nueva Zelanda (20).

Por otro lado, los museos de la ciudad han recibido a lo largo de 2025 un total de 26.538 visitas (15.423 en el Museo de Bellas Artes Casa de l’Ensenyança y 11.115 en el Museo del Almodí), repartidas a lo largo de todo el año. En cuanto al primero, el mes con mayor número de visitas fue noviembre (2.350), seguido de octubre (1.954) y abril (1.930). En lo que respecta al Almodí, en abril se registraron 1.554 visitas, mientras que en noviembre hubo un total de 1.450 visitantes.