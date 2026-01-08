Ángel Company publicará su próximo libro con Coleman Ediciones en Madrid

El escritor albaidense Ángel Company ha firmado recientemente el contrato editorial para la publicación de su próximo libro con Coleman Ediciones, editorial referente en el género de la novela negra y el relato corto con sede en Madrid. La obra, que se incorporará próximamente a su catálogo, supone un nuevo hito en la trayectoria del autor y refuerza su presencia en el panorama de la narrativa negra contemporánea.

El escritor albaidense Ángel Company en la presentación de una de sus obras. / Levante-EMV

El nuevo título consistirá en un libro de relatos cortos de temática negra, en el que el autor introduce como elemento distintivo la presencia del cibercrimen en sus múltiples vertientes (ciberestafa, ciberacoso...) como eje narrativo. A través de historias independientes pero conectadas por un mismo clima moral y social, Company aborda los delitos y conflictos del mundo digital, explorando las sombras de la tecnología y su impacto en la vida cotidiana.

Ángel Company inició su carrera en 2010 con la publicación del poemario "Mikrokosmos". Posteriormente, consolidó su voz narrativa con la novela "Diario de un opositor en paro" (Ed. Babylon, 2014), obra que destacó por su mirada crítica y su retrato de una generación marcada por la precariedad.

El escritor de Albaida Ángel Company. / Levante-EMV

El libro será presentado oficialmente en la Feria del Libro de València y en la Feria del Libro de Madrid, además de formar parte de la programación de festivales especializados en el género negro, donde el autor participará en presentaciones y encuentros con lectores.

Con esta nueva publicación en Coleman Ediciones, Ángel Company reafirma su apuesta por una literatura comprometida con los dilemas del presente, fusionando el noir clásico con las nuevas realidades del ciberespacio. En las próximas semanas se anunciarán el título definitivo, la fecha de lanzamiento y el calendario de presentaciones.