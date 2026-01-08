El CB Genovés se cita con el Joventut, Valencia BC y Estudiantes en el Torneig Cadet

El CB Genovés abre el año con la vista puesta en el Torneig Cadet de Bàsquet, una competición que llega este 2026 a su 22ª edición y que reunirá a las mejores canteras del territorio español. El CB Genovés ya tiene su regalo de reyes. En unos tiempos en los que sobrevivir a iniciativas de tanta envergadura puede parecer una temeridad que desemboca en una utopía, el Club Bàsquet del Genovés vuelve a presentar otro torneo, y en categoría cadete. Cuando parece que estas categorías y a este nivel compiten en lugares de mucho más prestigio, se vuelve a dar que equipos líderes a nivel europeo vuelven a este pueblo.

Un partido entre el Estudiantes y el Joventut en una edición anterior del torneo del Genovés. / CB Genovés

El Joventut de Badalona, el Valencia BC y el Estudiantes de Madrid competirán con el club organizador, el CB Genovés, por el título del XXII Torneig de Bàsquet Cadet Masculí 2026 del Genovés. El Valencia se proclamó campeón en la edición de 2025 y tratará de revalidar el título ante el Joventut, otro equipo que también sabe lo que es levantar este trofeo. El Estudiantes también ha ganado otras citas nacionales organizadas por el CB Genovés.

El club organizador pone de manifiesto la complicación de organizar un evento de estas características, con canteras de prestigio a nivel nacional. "Es cierto que da mucho vértigo, y más si se suma lo que se lleva detrás, ya no solo por el número de torneos, sino por la cantidad de jugadores y jugadoras que han jugado en el Pabellón Paco Cabanes. Pues este regalo de Reyes ya es una realidad, un torneo con las cuatro canteras mas importantes del estado, tres de ellas que competirán por un campeonato de España cada vez más exigente, y una cuarta que lucha por mantener estas iniciativas sin perder de vista su ADN, ofrecer deporte para todas las personas manteniendo unos valores que ayudan a construir una mejor sociedad", remarcan.

El CB Genovés afirma que “el baloncesto tiene que ser nuestra herramienta para enganchar a la gente joven y una vez entran en la rueda del club intentar transmitir esos valores que pueden presumir de tenerlos. Y los torneos son un buen reclamo, y con el que ahora presentamos no queremos cambiar. Somos un club capaz de ofrecer baloncesto para todas y además compartir pista con las mejores canteras del baloncesto estatal: València BC, Joventut de Badalona y Estudiantes de Madrid se unen a nuestro proyecto en este 22º Torneig Nacional Cadet de Bàsquet del Genovés”.

El club organizador expone que el torneo de 2026 "vuelve a revivir el que se hizo 15 días antes de la pandemia y que supuso una de las mejores ediciones". Con ganas de revivir experiencias como las de la edición de 2020, los tres equipos que acompañarán al CB Genovés, Estudiantes, València BC y Joventut se enfrentarán en el Pabellón Paco Cabanes el fin de semana del 27, 28 de febrero y 1 de marzo.

Un torneo que se está convirtiendo en uno de los referentes a nivel estatal y sirve, si cabe, como “pulsómetro” para los equipos participantes, para poder comprobar su nivel de preparación actual, de cara al Campeonato de España. "Un cartel de nivel que intentará volver a revivir las emociones que todavía se palpan en el pabellón después del torneo que nos ofrecieron las jugadoras de València, Estudiantes, Joventut y el Genovés en el pasado torneo cadete femenino del pasado mes de noviembre", concluyen.