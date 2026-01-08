Una decena de actividades dinamizarán la exposición "Tráfico de Modas" en el Museo Textil

El Museo del Textil de la Comunitat Valenciana ubicado en Ontinyent acogerá desde la próxima semana una intensa programación de actividades para dinamizar las visitas a la exposición “Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, que acoge desde el pasado mes de noviembre. La muestra, organizada por la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y con la colaboración del Archivo Valenciano del Diseño, el Ayuntamiento de Ontinyent, la Diputació de València y la Fundación Museo del Textil de la Comunitat Valenciana, expone todo tipo de materiales vinculados a la firma que impulsaron los hermanos Mariscal en los años 80.

La primera de las actividades será una visita guiada el próximo miércoles 14 de enero, a las 19:00 horas, con la participación de representantes del equipo comisarial de la muestra, formado por Esther González Gea, Pedrín Errando y María José Villalonga. Los días 21 de enero, 4 y 18 de febrero, habrá nuevas visitas guiadas a la misma hora. Los sábados 17 y 31 de enero, y 7 y 28 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, volverá “Museos en Familia” una propuesta con la cual se combinará la visita a la exposición con actividades planteadas para los más pequeños y pequeñas como la estampación de camisetas. Finalmente, el sábado 14 de febrero, a las 14:00 horas, tendrá lugar una innovadora propuesta gastronómica de maridaje de vinos con moda.

La regidora de Turismo y Museos, Mª José Alhambra, explicaba que “en diciembre ya acogimos una primera visita guiada abierta al público, y ahora durante los meses de enero y febrero vamos a poder disfrutar de toda una serie de actividades enfocadas a varios tipos de público, para que se acerquen para vivir el arte de manera experiencial y descubrir más detalles sobre este momento tan destacado de la historia reciente de la Comunitat Valenciana y de España, un periodo de una gran riqueza cultural vinculado al sector textil y que además tenemos el privilegio de conocer de la mano de la familia Errando Mariscal, con una gran cantidad de materiales de muy diversos tipos”.

Tercera gran muestra

Mª José Alhambra destacaba “la buena acogida que está teniendo esta tercera gran muestra que acoge el museo, después de ‘Pintar frente a todo’, dedicada a Manuela Ballester, y ‘Origen y Metamorfosis’ del artista Dulk. ‘Tráfico de Modas’ se podrá visitar hasta el próximo 1 de marzo, nos queda ya menos de dos meses para disfrutarla, y animamos a todas y todos a pasarse por el museo y descubrir la singularidad de este periodo de eclosión cultural y de ruptura con los periodos anteriores”, remarcaba la regidora.

“Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia”, reúne algunas de las piezas más icónicas de la marca junto a esbozos originales, fotografías de desfiles, retratos familiares, material gráfico y audiovisual. También incluye una selección de patrones con los estampados que marcaron la identidad visual del colectivo, camisetas originales y videos documentales que recogen momentos históricos de sus desfiles en Cibeles. Todo esto se dispone en un recorrido circular que guía al visitante de manera cronológica por la historia de Tráfico de Modas, desde sus inicios familiares hasta su cierre en 1992.