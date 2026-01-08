El ontinyentí Xavier Mollà estrena en València su reportaje fotográfico sobre el Projecte Trèvol

El fotógrafo ontinyentí Xavier Mollà i Revert ha estado trabajando a lo largo de los dos últimos años en un reportaje fotográfico sobre el Proyecte Trèvol, una iniciativa de integración sociolaboral de personas con discapacidad surgida del tejido y social y profundamente arraigada a la Vall d'Albaida.

Después de haber asistido a todo tipo de actividades realizadas por esta asociación, ahora Mollà presenta los resultados a través de la muestra fotográfica "La sort de trobar un trèvol", que se inaugurará el jueves 15 de enero en el espacio fotográfico La Llotgeta (Fundación Mediterráneo), ubicado en la Plaça del Mercat de València, junto al Mercado Central.

El trabajo recoge fotografías de varias temáticas que engloban el día a día del Trèvol. "Podemos encontrar imágenes de las actividades que se realizan en los centros de formación de Albaida y de Ontinyent, también de momentos en la vida en los pisos tutelados, en hogares propios, y las tareas que allá se desarrollan. También hay espacio para el ocio, cenas, almuerzos, excursiones, actividades teatrales...", explica Xavier Mollà.

El cartel de la exposición. / Xavier Mollà

La muestra recoge instantes captados correspondientes a un taller de fotografía experimental que Mollà impartió a los usuarios del Trèvol en el Centro de formación de Albaida, que consistía en poner en práctica una de las técnicas pioneras en la historia de la fotografía, La Cianotipia. Un proceso de fácil ejecución, donde previamente los usuarios se fotografiaron entre ellas y ellos, y después emulsionaron unos papeles de dibujo y, con un negativo fotográfico, hecho expresamente para la ocasión, los revelaron, obteniendo unas imágenes que fascinaron a los asistentes.

La segunda planta del espacio expositivo está dedicada a los retratos de la gente Trèvol. Personas con discapacidad, técnicos, directivos, madres y padres, tutores, pasaron por el estudio del fotógrafo para retratarse. "Si la misión del proyecto comarcal es la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, qué mejor que toda la gente antes mencionada se identifique solo con su nombre ante el espectador/a", indica Mollà. "De este modo se elimina cualquier 'predisposición' a identificar los modelos según su condición porque, atendida la máxima de Trèvol, todas y todos somos iguales dentro de nuestra sociedad. Todas y todos, somos sociedad", apunta el autor de la exposición.

Actividad del Projecte Trèvol. / Xavier Mollà

Una dilatada experiencia en el arte de la fotografía

Xavier Mollà dedica su tiempo a la fotografía artística personal y profesional, así como a la docencia fotográfica y a la publicación editorial. Ha sido uno de los profesores del Posgrado “Experto Universitario en Artes Visuales: Fotografía y Acción Creativa”, del IAAV, en la Universidad Miguel Hernández de Elche - Alicante, así como profesor colaborador en la Universitat de València y la Universidad Politècnica de Gandia.

Actualmente, es uno de los profesores del Máster en Fotografía de la Universitat Politècnica de València. También imparte varios cursos monográficos tanto técnicos como conceptuales, talleres de procesos fotográficos antiguos y alternativos, cursos de audiovisuales para fotógrafos, talleres de videocreación, talleres sobre el retrato en fotografía y talleres sobre la autoedición y auto publicación editorial para fotógrafos.

Mollà ha expuesto en casi toda Europa, las Repúblicas Soviéticas, China y los Estados Unidos. Tiene obra en colecciones privadas, en instituciones públicas y museos como por ejemplo el IVAM de València y el Artium de Vitoria. Ha publicado 12 libros entre obra personal y de encargo, así como 6 libros de artista de edición limitada, y numerosos catálogos.