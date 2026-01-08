El pintor de Moixent Xavier Saus inaugura "Des de la intimitat" en la Fundació Caixa Ontinyent

El pintor de Moixent Xavier Saus inaugura este viernes, 9 de enero, en Ontinyent la exposición "Des de la intimitat", una muestra que ofrece una cuidada selección de su obra pictórica más reciente con retratos de gran belleza, escenas costumbristas y otras de la vida cotidiana pergeñadas de forma especialmente cuidada. La muestra del joven pintor de La Costera, afincado actualmente en Girona, permanecerá abierta hasta el próximo 1 de febrero en el Centre Cultural de la Fundació Caixa Ontinyent, en la capital de la Vall d'Albaida.

Una de las obras de Xavier Saus que se exhibirán en la muestra de Ontinyent. / Xavier Saus

La exposición “Des de la intimitat” propone un recorrido por la obra reciente del pintor Xavier Saus (Moixent, 1990), desde piezas retratísticas hasta escenas costumbristas o de la vida cotidiana. De este modo, en la serie rosa se agrupan retratos de cuerpos monumentales y fuerte presencia física en un entorno idealizado. La luz, antes general y difusa, se va volviendo cada vez más contrastada en la serie tenebrosa, donde figuras solitarias, ahora en un entorno doméstico, emergen de entre la penumbra. Se trata de escenas íntimas de quietud y silencio que invitan a la mirada pausada y reflexiva.

La intimidad no yace en el desnudo o en la mirada en un espacio privado que nos es vetado, sino en la veracidad de los retratados, que no actúan, solo son, mostrándose a menudo vulnerables y admitiendo lecturas más profundas en el impacto visual de entrada, remarca el pintor.

Rompiendo con los escenarios de interiores emerge la serie de los bañistas. En la misma, Saus recupera el paisaje, aunque sea como temática secundaria, después de años sin trabajarlo, resultando coprotagonista de la escena estableciéndose un diálogo entre figuras y entorno.

Finalmente, en esta amplia muestra, el autor de Moixent dedica una colección de pinturas al caballo, un noble animal que se muestra en un estallido de vigorosidad y energía. Los fondos vaporosos y las dimensiones monumentalizan la figura, evocando empoderamiento y anhelos de libertad.

Obra de la exposición "Des de la intimitat" de Xavier Saus. / Xavier Saus

Pintor figurativo de cariz naturalista, Xavier Saus se inició en la pintura al óleo durante su juventud en el estudio de Xàtiva del pintor Vicent Giner i Valls, donde desarrolló una cuidada técnica naturalista con preponderancia del color sobre las formas, trabajando principalmente el paisaje y, en menor medida, el bodegón.

Desde finales del año 2021 viene desarrollando diversas series de retratos y de escenas costumbristas. Busca el verismo en sus obras, así como comunicar al observador aspectos del carácter de la persona representada, en especial su mirada, resultando un retrato psicológico. Le inspiran sus entornos diarios y sus gentes. Siempre escoge como modelos a su gente más cercana, consiguiendo así combinar composiciones más bien clásicas con una estética contemporánea y actual.