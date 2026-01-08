El PSOE de Ontinyent propone un plan integral para "dignificar" la Plaça Major

El Grupo Político Municipal del PSPV-PSOE de Ontinyent ha presentado una moción al Pleno del ayuntamiento para impulsar la redacción de un Plan Integral de Mejora y Adecuación de la Plaça Major y su entorno, con el objetivo de "recuperar este espacio como corazón institucional, patrimonial, cultural y festivo de la ciudad".

El concejal socialista José Antonio Martínez ha señalado que “la Plaza Mayor no está hoy a la altura de lo que representa Ontinyent. Es el principal escaparate urbano de la ciudad y el escenario de nuestros actos más importantes, especialmente de las Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional”.

Desde el PSPV-PSOE se denuncia que la Plaza Mayor y su entorno "arrastran desde hace años una acumulación de soluciones provisionales que se han convertido en permanentes, como el aparcamiento del Regall, la ocupación de la propia plaza por vehículos, la existencia de solares abandonados, como el situado junto a la Policía Local, o el deterioro del pavimento y de algunos edificios del entorno". “Todo ello proyecta una imagen de improvisación y abandono que no beneficia ni al centro histórico ni a la ciudad”, ha añadido Martínez.

La moción socialista plantea la redacción de un plan integral y participativo, que aborde de manera conjunta la ordenación del espacio público, la movilidad, la accesibilidad y la puesta en valor del patrimonio. Entre las medidas propuestas destacan la solución definitiva al aparcamiento del Regall, la supresión progresiva de las plazas de aparcamiento en la propia Plaza Mayor, la urbanización de solares abandonados, la mejora integral del pavimento, la incorporación de zonas verdes, espacios de sombra y mobiliario urbano, y la retirada de elementos impropios en edificios patrimoniales, como los aparatos de aire acondicionado visibles en la fachada del antiguo Ayuntamiento, integrado en el conjunto histórico de la Vila, declarado Bien de Interés Cultural.

"Planificación frente a improvisación"

“El debate no es coches sí o coches no, sino planificación frente a improvisación”, ha subrayado el concejal socialista. “Defendemos una Plaza Mayor pensada para las personas, compatible con la actividad cultural y festiva, y respetuosa con nuestro patrimonio”.

Además, el PSPV-PSOE propone abrir un proceso real de participación ciudadana, contar con el asesoramiento de expertos en urbanismo y patrimonio y establecer un calendario público de trabajo, que garantice transparencia, consenso y seguimiento del proyecto.

“Dignificar la Plaza Mayor no es un gasto, es una inversión en calidad urbana, turismo, actividad económica y orgullo de ciudad”, ha concluido José Antonio Martínez.