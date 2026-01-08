Sofía Rodríguez defiende el título de campeona de España de ciclocross en Tarancón

La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert afronta este fin de semana en la ciudad manchega de Tarancón su primera defensa del título de campeona de España de ciclocross en la categoría absoluta, título obtenido el pasado año en As Pontes. La ontinyentina acude al Campeonato de España de Ciclocross 2026 en Tarancón con el objetivo de reeditar el título de campeona. La gran cita nacional, que se desarrollará en el circuito de la Ermita Virgen de Riánsares de Tarancón del 9 al 11 de enero, reunirá a más de 700 participantes.

Rodríguez tiene ante sí reeditar el título tras las últimas actuaciones en la Copa del Mundo de ciclocross en Bélgica, donde la ontinyentina ha sido claramente superior a su compañera de equipo, Lucía González. En estos momentos, Sofía Rodríguez le ha arrebatado a la asturiana la Copa de España, mientras que en Bélgica ha terminado siempre por delante González.

En Tarancón, Sofía Rodríguez buscará revalidar el título ante una Lucía González que buscará igualar el récord histórico de siete títulos nacionales que ostenta Aida Nuño. La asturiana tendrá en Sofía a una dura rival, que llega en un gran momento de forma.

Habrá que esperar hasta el banderazo final para saber el resultado, ya que en la modalidad de ciclocross suele haber muchas averías y, por consiguiente, muchas sorpresas. Anteriormente a la jornada del domingo, la ciclista de Ontinyent correrá el viernes la competición del Team Relay con la selección valenciana.